Ferrari bereidt zich voor op volgende F1-test: Circuit van Suzuka

Ferrari begon het Formule 1-seizoen 2023 met een 1-0-achterstand, aangezien de auto het niet kon opnemen tegen die van Red Bull Racing, Mercedes en Aston Martin. Inmiddels lijkt het tij gekeerd. Het lukt de Scuderia meer en meer om zich consistent in de strijd te mengen voor podiumplekken. Op Monza en het Marina Bay Street Circuit in Singapore kwam de SF-23 goed uit de verf. In beide Grand Prix-weekenden werd de pole-position gepakt, terwijl in de laatste race deze ook nog eens werd verzilverd. Hiermee doorbrak Ferrari de hegemonie van Red Bull.

Veel tijd om de overwinning te vieren hebben de mannen en dames uit Maranello niet. Dit weekend gaat F1 verder op Suzuka, een compleet andere baan dan die in Italië en de Aziatische metropool. Het door de Nederlander Hans Hugenholtz ontworpen circuit is technisch, maar beschikt ook over een paar snelle bochten. De baan is in ieder geval geliefd bij coureurs en fans.

"Singapore ligt achter ons en onze focus ligt meteen op de Japanse Grand Prix, wat voor de teams en coureurs een van de leukste races van het jaar is", zegt Ferrari-teambaas Fred Vasseur. "Het circuit van Suzuka is heel anders dan Monza en Singapore en geeft ons de kans om te zien hoe de wagen het doet op een baan met snelle bochten met een medium-low downforce set-up."

Ferrari besloot vanaf de Nederlandse Grand Prix de aanpak te veranderen. De vrijdag staat met name in het teken van het testen van nieuwe onderdelen, ook al met het oog op 2024, en het proberen van veel verschillende afstellingen. Charles Leclerc en Carlos Sainz spraken zich eerder al positief uit over de 'nieuwe' aanpak. In Japan gaat deze daarom niet veranderd worden, zo bevestigt de Franse chef. "We boekten namelijk vooruitgang met een eigen manier van werken", gaat hij verder. "We verwachten opnieuw veel punten te scoren. We blijven namelijk strijden om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap."