Ferrari sluit overstap naar voorvleugelconcept Mercedes uit

De renstal uit Maranello ging voor een concept met weinig drag en een nadruk op outwash afgelopen jaar, terwijl Mercedes en Red Bull opteerden voor meer downforce om bochtensnelheid te houden. Ferrari zag al snel in dat het op dat vlak in de fout was gegaan, maar om de koers met updates te wijzigen was veel tijd nodig. Bovendien zou de wagen in de basis anders moeten om het probleem volledig op te lossen, wat gedurende het kampioenschap onmogelijk was. Voor 2020 kan dat wel, maar teambaas Mattia Binotto heeft gezegd dat het concept van de eigen voorvleugel niet overboord gaat ondanks een nieuwe focus.

De voorvleugel die op de tentoongestelde SF1000 zat, was nog de versie van vorig jaar. Deze zal ook tijdens de test gebruikt worden. Het uiteindelijke model in Melbourne heeft eenzelfde concept dat gericht is op outwash. "Deze vleugel is mogelijk niet de definitieve, maar vormt wel de basis voor wat we bij de start van het seizoen hebben. We nemen deze ook mee naar de wintertest. We veranderen ons concept niet, die zal hetzelfde blijven, ook van hetgeen we later zullen testen. Ik denk namelijk dat dit voor ons het juiste concept is", zei Binotto. "We hebben de downforce van de wagen over het algemeen erg verbeterd, niet alleen maar via de vleugel. De 'turning vanes' spelen daar een grote rol in. Het is behoorlijk complex, maar met de slankere wagen werkt de achterkant en diffuser beter."

Door de verhoogde mate van downforce is de drag op de rechte stukken ook toegenomen, wat minder topsnelheid tot gevolg heeft. Binotto vertelde dat het team er nog niet zeker van was of het juiste compromis tussen de twee genoemde elementen al was gevonden. "We hebben veel extra downforce, maar daardoor ook meer drag. We geloven dat deze wagen absoluut sneller door bochten kan gaan, maar mogelijk langzamer is in een rechte lijn. Waar de juiste balans ligt, is moeilijk om achter te komen. Het is ook lastig om te ontdekken wat de rest doet."

Volgens de teambaas experimenteert het team dit jaar met de rake van de wagen aan het begin van het seizoen. Net als de Red Bull zal de rode bolide een hogere achterkant hebben ten opzichte van de neus. "De rake is iets dat we willen uitproberen in Barcelona en de daaropvolgende races. We houden voor het beginpunt [de rake van] vorig jaar aan, dus hebben ons concept verder niet aangepast. De wielbasis en rake zijn redelijk vergelijkbaar."

Ferrari presenteert SF1000 voor F1-seizoen 2020

Met medewerking van Jonathan Noble en Roberto Chinchero