Ferrari-coureurs beginnen blanco aan F1-weekend in Baku

De schommelingen in de prestaties van het Formule 1-team van Ferrari zorgen voor veel onzekerheid bij de renstal. In Monza was het team met Charles Leclerc de beste, maar in de races daarvoor kende het moeilijkere weekenden. Het team is optimistisch over de kansen in Baku komend weekend, maar verwachtingen uitspreken doen Carlos Sainz en Leclerc niet. "We komen naar een circuit en moeten ons resetten en niet meer denken aan de vorige race", vertelt Leclerc tegenover onder andere Motorsport.com. "Dat zagen we na Monaco toen we naar Montreal gingen al. In Monaco wonnen we, maar in Montreal worstelden we enorm. We moeten met een nieuwe mindset beginnen. Ik bedoel dan, de mindset is hetzelfde, maar we mogen niet met verwachtingen beginnen. Dat is dan ook iets wat we proberen."

In Monza was Ferrari dus de verrassende winnaar, al moest het toegeven dat op pace McLaren sneller was. "Zij hebben - McLaren bedoel ik dan - de snelste auto. Daarachter zit Red Bull en dan komt Mercedes. Daarna hangt het van ons af waar wij staan, wij zijn wat minder constant", legt Leclerc uit. "We hebben in ieder geval nog wat werk te doen."

Opvallend genoeg is Ferrari geruisloos een kanshebber voor de constructeurstitel geworden. Red Bull staat nog aan kop en McLaren staat tweede, maar de Italiaanse renstal staat slechts 39 punten achter. "Met twee coureurs is dat verwaarloosbaar, dus er liggen kansen voor ons", vertelt Leclerc daarover. "Maar voordat we aan titels mogen denken, dan moeten we ons verbeteren en moeten we constant in gevecht gaan met de jongens voor ons. Het moet niet zo zijn dat we het in een race moeilijk hebben, want dan gaan we het moeilijker krijgen."

Sainz: Baku goede kans voor nog een overwinning

Sainz is wat meer uitgesproken over de kansen van Ferrari en wijst zijn teamgenoot als favoriet aan. "Charles had hier de afgelopen drie jaar de pole en stratencircuits passen goed bij hem", aldus de Madrileen. "Hier is het een combinatie van de expertise van Charles en de 90 graden bochten waar onze auto het normaal gesproken goed in doet. Dat zagen we in Singapore, Monza en zelfs in Las Vegas vorig jaar. Dus ja, dit is een goede kans voor ons om weer een race te winnen of om op het podium te komen."

Net als Leclerc heeft Sainz de constructeurstitel nog niet uit het hoofd gezet. "We zijn nog maar net over de helft van het seizoen en er zijn nog acht races te gaan. Het team voert de races goed uit, ook wanneer de auto helemaal niet zo goed is. Dat zagen we aan het begin van het jaar en ook in Monza", erkent Sainz. "Wij twee [Leclerc en Sainz] doen ons werk goed om continu het maximale eruit te halen. Het is een solide jaar, en samen met de goede uitvoering van het team zijn we nog in gevecht."