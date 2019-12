Ferrari test in februari met twee verschillende Formule 1-auto’s

Vanaf 2021 wordt er in de koningsklasse van de autosport gereden met banden van 18 inch. Pirelli is tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen al begonnen met de voorbereidingen op deze verandering door Renault en McLaren met aangepaste wagens, zogenaamde 'mule cars' te laten rijden. Mercedes deed na de bandentest in Abu Dhabi een duit in het zakje door nog twee dagen langer op het Yas Marina Circuit te blijven en Ferrari is dus het volgende team dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de banden voor 2021. De renstal uit Maranello test op 8 februari op het circuit van Jerez, wat precies tien dagen voor de start van de eerste wintertest in Barcelona is.

Ferrari zal de bandentest niet kunnen gebruiken om alvast wat meters te maken met de nieuwe auto voor 2020. Onlangs werd bekend dat de Italiaanse formatie de opvolger van de SF90 op 11 februari presenteert, een week voordat de eerste wintertest begint. Maar ook al zou Ferrari in staat zijn om de wagen al een paar dagen eerder rijklaar te hebben, er zijn regels die moeten verhinderen dat een team een oneerlijk voordeel uit de bandentests kan verkrijgen. Zo mag er, wanneer een test plaatsvindt voor de eerste race van het seizoen, alleen met een aangepaste wagen van het voorgaande jaar of twee seizoenen geleden worden gereden. Daarnaast mag er alleen data worden verzameld over de banden, velgen en andere aanverwante zaken, en is het dus verboden om andere informatie te vergaren die kan helpen met de voorbereidingen op 2021, wanneer een flink andere auto wordt geïntroduceerd.

Pirelli mag in totaal 25 dagen testen tussen 1 februari en één week na afloop van de laatste race van het seizoen. De bandentest na de Grand Prix van Abu Dhabi is voor 2020 uitgebreid van twee naar drie dagen, waarbij elk team minimaal één dag een van de vaste racerijders moet laten rijden. Ook moet er minimaal één dag een rijder achter het stuur zitten die niet meer dan twee races in de Formule 1 heeft gereden. Die laatste verplichting komt in plaats van de regel dat een team tijdens de in-season tests minimaal twee dagen een rookie achter het stuur moet hebben. In 2020 vinden er namelijk niet langer testsessies tijdens het seizoen plaats, om de kosten te drukken.

Met medewerking van Scott Mitchell