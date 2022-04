Het huidige F1-seizoen is nog maar drie Grands Prix oud, maar Max Verstappen en Charles Leclerc zijn elkaar in alledrie de wedstrijden al tegengekomen op de baan. In Bahrein en Jeddah mondde dit uit in twee schitterende gevechten, al viel de regerend wereldkampioen in de seizoensopener uit. In Saudi-Arabië werd het een kat-en-muisspel met DRS dat rondenlang doorging. Uiteindelijk trok Verstappen in die race aan het langste eind. In Melbourne kwam het duo elkaar kortstondig tegen, maar was de F1-75 net een maatje te groot voor de RB18. Door een brandstoflek viel de Red Bull-coureur in rondje 39 uit. Leclerc haalde in Albert Park zijn tweede zege van 2022 binnen en verstevigde daarmee zijn leidende positie in de stand bij de rijders. De knokpartijen op de baan gaan op een volwassen manier en tot een clash is het nog niet gekomen. Ferrari-veteraan Marc Gene stelt dat de coureurs veel op elkaar lijken.

"Ze kennen elkaar door en door vanuit hun kartperiode, daar waren de gevechten al intens. Ze kennen elkaars trucjes", zegt de Spaanse coureur tegen Sky Sports. "Qua agressie vind ik ze vergelijkbaar. Max is misschien iets volwassener, hij maakt nu minder fouten. Bij de herstarts in Australië zagen we dat hij minder risico nam. Charles is een 2.0-versie van zichzelf geworden. Op technisch vlak heeft hij wel grote stappen gemaakt. Ze matchen elkaar wel. Ik denk dat ze klaar zijn voor de titel. Natuurlijk wordt het eventueel de tweede voor Max, maar voor Charles wordt het de eerste."

Gene denkt dat Mercedes zich nog wel gaat bemoeien met de strijd in de voorhoede. "Ik zie het op korte termijn echter nog niet gebeuren", gaat Gene verder. "Problemen met de afstelling zijn snel te verhelpen. Maar als het een probleem is waar nieuwe onderdelen nodig zijn, dan verwacht ik dat Imola nog iets te vroeg komt. Barcelona is wellicht een betere locatie om met upgrades te komen. Ik denk dat zij daar een grote stap gaan maken en vanaf dan weer meedoen om de overwinningen."

Ferrari heeft in ieder geval besloten geen upgradepakket mee te nemen naar het Italiaanse circuit. Het weekend ziet er door de sprintrace anders uit dan normaal. Dit houdt in dat het aantal trainingsuren beperkt is en vrijdagmiddag de kwalificatie al wordt verreden. Red Bull Racing neemt wel updates mee naar Imola, datzelfde geldt ook voor AlphaTauri en een aantal andere equipes.