Ferrari: Achterwielophanging van Mercedes is niet illegaal

Uit analyse van videobeelden is gebleken dat de achterwielophanging van de Mercedes-wagen zo ingesteld kan worden dat deze zakt op snelle rechten stukken. Het schijnt een significant verschil te maken in de topsnelheid die coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ontwikkelen met de W12. Red Bull-teambaas Christian Horner verklaarde tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten ook dat het wel degelijk invloed kan hebben op de resterende races dit seizoen, maar dat Red Bull geen aanleiding heeft om te geloven dat het een illegale truc is van de Silberpfeile.

Binotto sluit zich aan bij de lezing van zijn collega Horner, met wie hij de laatste maanden zeer regelmatig om tafel gaat. “Ik wil me niet te veel in deze discussie mengen, ik volg het niet echt maar heb er wel over gehoord”, zei Binotto. “Ik zie niet dat er iets mis mee is of dat het illegaal zou zijn. Ik ben in zekere zin ook niet echt verrast over het gedrag van de wagen.”

Ook bij McLaren ziet men geen reden om zich verder in de achterwielophanging van Mercedes te verdiepen en eventueel opheldering te vragen bij de FIA. “Ik heb enkel de video van Sky gezien, zij hadden een analyse gemaakt”, zei teambaas Andreas Seidl in Austin. “We hebben er verder geen energie in gestoken. We hebben genoeg aan onszelf en moeten zorgen we een goed weekend afwerken. We gaan er wel naar kijken als daar tijd voor is. Dan moeten we ook kijken of er daadwerkelijk iets in zit of dat het een fabeltje is dat zomaar door de paddock gaat.”