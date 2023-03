Ferrari: Achterstand op Red Bull komt niet door concept SF-23

Ferrari had stille hoop dat zij het in Bahrein kon opnemen tegen Red Bull Racing. Ondanks dat het gat in de kwalificatie minimaal was, keek de Scuderia tijdens de Grand Prix op een bepaald moment tegen een grote achterstand aan. Uiteindelijk viel Charles Leclerc met motorpech uit, terwijl hij op P3 reed. Dit opende de deur voor Fernando Alonso: de Spanjaard haalde Carlos Sainz, die naar de derde plek was opgeschoven, op prachtige wijze in, en zo belandde Ferrari naast het podium.

Mercedes eindigde met Lewis Hamilton direct achter Sainz als vijfde in de seizoensopener. Het Duitse merk heeft al toegegeven mogelijk van concept te moeten veranderen om weer vooraan het veld te geraken. Het is nu de vraag of Ferrari dat ook niet zou moeten doen. Met de SF-23 volgt de renstal namelijk de in-wash-filosofie, terwijl de downwash-benadering van Red Bull duidelijk het beste werkt. Aston Martin kopieerde het concept van Red Bull en heeft nu een beduidend betere auto.

"Ik ben hier volledig van overtuigd", antwoordt Ferrari-teambaas Frederic Vasseur resoluut op de vraag of hij nog steeds gelooft dat het huidige concept goed genoeg is om Red Bull mee te verslaan. "Ik heb nog nooit een auto gezien die de snelheid van een andere wagen in de kwalificatie kan evenaren, maar vervolgens niet in staat is om een sterke race te hebben. Het draait hier om de afstelling en enkele keuzes die gemaakt zijn met de auto. Het gaat niet om het concept, dus daar hoeven we niet naar te kijken."

Details

Vasseur denkt dat de Italianen slechts een aantal kleine zaken moeten verbeteren om bij Red Bull te kunnen komen. "Om de boel samen te vatten: in de kwalificatie staan we er. We evenaren Red Bull. In ieder geval in Bahrein. Dat is positief", gaat hij verder. "Maar we moeten realistisch zijn. We hebben een duidelijk beeld van de situatie nodig om te kunnen verbeteren. De betrouwbaarheid is daarbij ook nog niet op het niveau dat we zoeken. We moeten om te winnen een vlekkeloos weekend hebben en niet afhankelijk zijn van kleine details."

Na het dominante optreden van Red Bull in Bahrein roepen sommigen dat het kampioenschap al zo goed als gestreden is, maar volgens Vasseur is er nog niets verloren. "Starten met een DNF is nooit lekker. Ik was liever gefinisht. Maar ik blijf het zeggen en vertelde het team voor de test ook al: je wint of verliest het kampioenschap niet in Bahrein. Het resultaat maakt weinig uit. Dat was zo voorafgaand aan de wintertest en dat is nog steeds zo. Het team komt uit een bepaalde situatie. Het is nu zaak om een beeld te krijgen van de huidige. We moeten kijken waar we het laten liggen, dat analyseren en sterker terugslaan."

Ferrari is inmiddels aan het onderzoeken waarom de power unit in de auto van Leclerc ermee ophield. Volgens Vasseur was het probleem er plotseling, want tijdens de wintertests en vrije trainingen voorafgaand aan de race waren er geen problemen. "Die zagen we niet aankomen", reageert hij teleurgesteld. "Het is de eerste keer dat we dit zien. Tijdens de tests reden we met drie teams 6.000 tot 7.000 kilometer en hebben we dit probleem niet gezien, en ook op de testbank kregen we er niet mee te maken."

Video: Leclerc valt met motorproblemen uit in Bahrein