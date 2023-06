Ferrari loopt al enkele jaren achter de feiten aan. Afgelopen Formule 1-seizoen leek het erop dat de Scuderia terug was, maar malheur, strategische blunders en crashes wierpen het Italiaanse team naar achteren. Voorlopig gaat 2023 niet veel beter. Het podium werd alleen in Azerbeidzjan bereikt en een overwinning zat er voor de mannen en dames uit Maranello tot dusver nog niet in. Enkele duizenden kilometers noordelijker, in Milton Keynes om precies te zijn, gaat het stukken beter. Met de RB19 heeft Red Bull-ontwerper Adrian Newey een dominante auto gebouwd en in handen van Max Verstappen is deze nagenoeg ongenaakbaar. Tot op heden won Red Bull Racing alle Grands Prix in 2023.

Bij Ferrari gaat het dus, op Canada na, nog voor geen meter. Opnieuw zijn niet alle beslissingen vanaf de pitmuur even sterk en viel Charles Leclerc al een aantal keren uit. Een keer door motorproblemen en een keer door een eigen fout. Teambaas Frederic Vasseur is sinds dit F1-seizoen verantwoordelijk voor Ferrari. Het aantrekken van grote namen moet voor de Scuderia makkelijk zijn, maar dat is niet het geval. Daarnaast gelooft de Fransman niet dat het aantrekken van bijvoorbeeld Max Verstappen of Lewis Hamilton meteen een verschil gaat maken. Hij gelooft meer in de kracht van de groep.

"Er zijn een hoop grote namen in F1. Ik krijg vaak de vraag over Max, Lewis, goede engineers en ga zo maar door. Natuurlijk zou je dat willen, maar uiteindelijk werkt het niet zo", zegt Vasseur daarover bij Sky Sports. "Je moet de zwakke punten begrijpen en vanuit daar stap voor stap verbeteren. Ik vraag me af of grote namen, die niet vanaf de start betrokken zijn bij het F1-project... voegen die wel wat toe? Als ze zich aansluiten bij het team en vervolgens van alles willen veranderen, dan praat je over twee tot drie jaar. Dat zou te lang zijn. "

Vasseur begrijpt wel goed dat er iets moet veranderen in Italië. "Ik denk dat we een goede structuur hebben", vervolgt hij. "Het is zeker zaak dat we de boel opnieuw versterken en daar zijn we mee bezig, maar het gaat niet alleen maar om grote namen. De grote teams hebben ruim 1000 man aan het werk. Ik geloof dat de kracht van een groep zwaarder weegt dan de kracht van een individu."