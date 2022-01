Ferrari past F1-testplannen aan door verwarring over reglement

Maandag kondigde Ferrari aan dat deze week in het teken staat van tests met een oudere Formule 1-bolide. Het Italiaanse team heeft vaste coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. daarvoor opgeroepen, evenals testcoureur Robert Shwartzman. Het drietal zou de test gaan afwerken in de SF21, de bolide waarmee Ferrari afgelopen seizoen derde werd in het kampioenschap voor constructeurs. Shwartzman zou dinsdag en vrijdag testen, woensdag zou Leclerc instappen en donderdag was het de beurt aan Sainz.

Op het laatste moment heeft Ferrari de plannen echter overhoop moeten gooien. De personele bezetting blijft hetzelfde, maar de SF21 is dinsdag niet op het asfalt verschenen. In plaats daarvan reed Shwartzman zijn ronden in de SF71H uit 2018. De reden: er waren twijfels bij Ferrari of testen met de 2021-auto wel was toegestaan. “Wij wachten op een update van de FIA over hoe de regels omtrent ‘Testing of Previous Cars’ – dat bepaalt welke auto’s gebruikt mogen worden in dit type test – worden toegepast in 2022. Daarom hebben wij besloten om een SF71H uit 2018 te gebruiken. Verdere details over het testprogramma volgen later”, meldde Ferrari op de eigen website.

Teams hopen op verandering testregels

De sportieve reglementen hebben een apart artikel met alle regels omtrent het testen van Formule 1-auto’s. De laatste editie van de sportieve reglementen voor 2022 stellen dat de 2021-auto’s vallen onder het kopje Testing of Current Cars, auto’s die “ontworpen en gebouwd zijn om te voldoen aan de Formule 1 Technische Reglementen van het kampioenschap of de kampioenschappen van het jaar ervoor of erna”. Onder het kopje Testing of Previous Cars vallen auto’s die “ontworpen en gebouwd zijn om te voldoen aan de Formule 1 Technische Reglementen van de drie kalenderjaren meteen voor het kalenderjaar voorafgaand aan het kampioenschap”.

De testreglementen zijn in de basis dus helder: Ferrari mag de SF21 eigenlijk niet inzetten tijdens een test, omdat deze F1-auto uit 2021 onder het kopje Testing of Current Cars valt. De F1-bolides van 2018, 2019 en 2020 mogen daarentegen wel gebruikt worden. Zo testte AlphaTauri dinsdag op het circuit van Imola met de AT01 uit 2020. Er is echter een hoop onduidelijkheid over de sportieve reglementen, aangezien de enige gepubliceerde editie van de regels al in april 2021 zijn gepubliceerd. Sindsdien is er gewerkt aan aanpassingen voor het aankomende seizoen, maar die zijn nog niet bekrachtigd door de FIA World Motor Sport Council.

Zo zijn er inmiddels enkele nieuwe regels opgesteld omtrent de sprintraces en ook is de duur van de vrije trainingen op vrijdag weer veranderd in 60 minuten, in plaats van de 90 minuten in de meest recente versie van de sportieve reglementen. Naar verluidt is er door de teams ook gesproken over een aanpassing van de testregels, in het bijzonder omtrent de auto’s uit 2021. Zij hopen dit jaar dus al tests uit te kunnen voeren met de F1-auto’s uit 2021, omdat er amper relevante voordelen voor de nieuwe auto’s uit deze tests gehaald kunnen worden. De FIA heeft Ferrari echter niet op tijd duidelijkheid kunnen verschaffen en zodoende heeft de renstal ervoor gekozen om met de 2018-auto te testen.