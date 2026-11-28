Formule 1 GP van Qatar

Ferrari aangeslagen door gebrek aan tempo in Qatar: "We zitten dichter bij Racing Bulls dan bij Red Bull"

Ferrari tast in het duister over het gebrek aan snelheid tijdens het Grand Prix-weekend van Qatar in de Formule 1, terwijl Charles Leclerc en Lewis Hamilton geen aansluiting hebben bij de andere topteams

Filip Cleeren Stuart Codling

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 22:05

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Ferrari zoekt naar antwoorden op de vraag waarom het tempo tijdens het Grand Prix-weekend in Qatar zo slecht is. De Scuderia vecht in de middenmoot van de Formule 1 feitelijk met Racing Bulls.

Charles Leclerc kwalificeerde zich als zevende, op een volle seconde van polesitter George Russell in de dominante Mercedes, terwijl Lewis Hamilton op de negende plek tussen de Racing Bulls-auto's van Arvid Lindblad en Liam Lawson eindigde.

Het bochtige Lusail-circuit in Qatar, waar veel downforce nodig is, zou Ferrari veel beter moeten liggen. Toch oogde Ferrari vanaf de eerste ronde in de training nooit echt bedreigend.

Lees ook:

De SF-26 leek moeite te hebben met de prestaties bij de extreem hoge bandenspanning van Pirelli van 29 psi, de hoogste van de kalender. De Italiaanse bandenleverancier probeert zo de extreme belasting van de banden in combinatie met de hoge kerbstones op Lusail het hoofd te bieden, met een maximale stintlengte van 27 ronden als gevolg.

"Qua tempo is dit duidelijk het slechtste weekend van het seizoen", zei teambaas Fred Vasseur tegen Sky. "We kwamen met behoorlijke verwachtingen naar Doha, maar sinds het begin van het weekend hebben we moeite met de omstandigheden. Vooral om de banden in het juiste werkvenster te krijgen, met het zeer hoge voorschrift voor de [minimale bandenspanning].

"Dat is geen excuus, want iedereen heeft hiermee te maken en wij krijgen het niet opgelost. Als je de banden niet in het juiste venster krijgt, sta je een seconde achter. We worstelen er al vanaf het begin mee."

Ook Leclerc wees op wat een inherente zwakte op gladdere asfaltlagen lijkt te zijn. "Wat hier vrij uniek en anders is, zijn de eigenschappen van het asfalt. Het is extreem glad en wij hebben de neiging om op glad asfalt meer moeite te hebben", analyseerde hij de tekortkomingen van Ferrari. "Dit is veel gladder dan alles op de kalender en voor ons springt dat er echt uit.

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Hij vervolgde: "We hebben heel verschillende dingen geprobeerd op de auto, maar er is gewoon iets dat niet werkt. Daar moeten we iets dieper induiken en zorgen dat we deze circuits richting volgend jaar meenemen. Want om kampioen te worden, moeten we ook op dit soort circuits goed zijn. Op dit moment zitten we er heel ver vanaf.

"Normaal gesproken voelt de auto duidelijk heel verkeerd aan als je zelfs maar een halve seconde verwijderd bent van waar je verwacht te staan. Dat is het ergste hieraan: qua balans voelt de auto niet eens zo slecht. Alleen als we harder pushen, glijden we met alle vier de wielen en halen we de bochten niet. Er was dus gewoon niet genoeg grip."

Hamilton: "Power unit is een groot obstakel"

Hamilton sloot zich aan bij Leclercs opmerkingen dat de gladde baan Ferrari blootlegt, maar wees er ook op dat het gebrek aan motorvermogen een rol speelt. Tegen de intuïtie in is het circuit in Doha vrij gevoelig voor vermogen, ondanks het ontbreken van lange rechte stukken, omdat er zo veel tijd volgas wordt gereden.

"Het is gewoon vermogen. De snelheid waarmee [de Mercedes-auto's] al bij bocht 12 aankomen en dat vermogen vervolgens vasthouden. Het is pure kracht. Daar kunnen wij niet aan tippen", zei Hamilton.

"Het is een groot obstakel. Ze weten volgens mij waar het met deze power unit mis is gegaan en ze werken er heel, heel hard aan om dat voor volgend jaar recht te zetten, maar we lopen een jaar achter op iedereen."

Inhalen is vrijwel onmogelijk en de Pirelli-banden beperken de strategische speelruimte, waardoor Leclerc weinig hoop heeft op veel progressie: "Ik wil niet pessimistisch klinken, maar als je naar de kwalificatie kijkt, zitten we veel dichter bij de Racing Bulls dan bij de Red Bulls. Ik wil naar voren kijken, maar morgen wordt geen makkelijke dag."

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Ferrari aangeslagen door gebrek aan tempo in Qatar: "We zitten dichter bij Racing Bulls dan bij Red Bull"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



1 min



Ferrari aangeslagen door gebrek aan tempo in Qatar: "We zitten dichter bij Racing Bulls dan bij Red Bull"





Max Verstappen ziet één specifieke Mercedes-kracht: "Als ik dat probeer, spin ik meteen!"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



29 min



Max Verstappen ziet één specifieke Mercedes-kracht: "Als ik dat probeer, spin ik meteen!"





Lando Norris geschrokken van dominante Mercedes tijdens F1-GP van Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



1 u



Lando Norris geschrokken van dominante Mercedes tijdens F1-GP van Qatar





Rafael Camara krijgt gridstraf voor hinderen Gabriel Bortoleto tijdens F1-kwalificatie in Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



1 u



Rafael Camara krijgt gridstraf voor hinderen Gabriel Bortoleto tijdens F1-kwalificatie in Qatar

Vorig artikel Max Verstappen ziet één specifieke Mercedes-kracht: "Als ik dat probeer, spin ik meteen!"

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Filip Cleeren





Kimi Antonelli verklaart frustratie na kwalificatie Qatar: "Het had zeker impact, ik wilde als laatste de baan op"



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



1 u



Kimi Antonelli verklaart frustratie na kwalificatie Qatar: "Het had zeker impact, ik wilde als laatste de baan op"





F1 GP van Qatar: George Russell pakt pole voor Kimi Antonelli, Max Verstappen zesde



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



2 u



F1 GP van Qatar: George Russell pakt pole voor Kimi Antonelli, Max Verstappen zesde





Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Hongarije



3 m



Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Meer van

Lewis Hamilton





Charles Leclerc verklaart spin in Qatar na pijnlijke 'trage' dag voor Ferrari



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



12 u



Charles Leclerc verklaart spin in Qatar na pijnlijke 'trage' dag voor Ferrari





Hoe Nico Rosberg Lewis Hamilton én zijn demonen versloeg op weg naar de F1-wereldtitel



Formule 1



Formule 1



Abu Dhabi GP



1 d



Hoe Nico Rosberg Lewis Hamilton én zijn demonen versloeg op weg naar de F1-wereldtitel





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Ferrari





F1-update: Red Bull ziet "grote beperking" in Qatar, bandenslijtage nog extremer dan gedacht



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



23 u



F1-update: Red Bull ziet "grote beperking" in Qatar, bandenslijtage nog extremer dan gedacht





F1-update: Russell verklaart woordenstrijd met Verstappen, een oplossing bij Ferrari of toch niet?



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



1 d



F1-update: Russell verklaart woordenstrijd met Verstappen, een oplossing bij Ferrari of toch niet?





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 m



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 22 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



27 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



28 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer