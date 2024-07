Ferrari reist met een aangepaste versie van de nieuwe vloer af naar de Grand Prix van Hongarije. Hiermee hoopt de formatie de problemen met porpoising op hoge snelheid te verhelpen. Sinds de introductie tijdens de Grand Prix van Spanje, als onderdeel van een groot updatepakket, kampen Charles Leclerc en Carlos Sainz op hoge snelheid met een stuiterende SF-24. Tijdens de Britse GP voerde het team back-to-back tests uit. Na de vrijdagtrainingen besloot men terug te gaan naar de oude specificatie van de vloer, die eerder dit jaar in Imola werd geïntroduceerd.

De dagen na Silverstone zijn gebruikt om de onderste steen boven te krijgen, en om te bepalen of men doorgaat met de nieuwe vloer of dat men definitief terugkeert naar de oudere spec. Na onderzoek in de fabriek heeft teambaas Frederic Vasseur onthuld dat het team vertrouwen heeft in de nieuwste variant.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Er zijn echter veranderingen doorgevoerd om de problemen met het stuiteren te verminderen. De teambaas zegt daarover: “Deze break richting Hongarije heeft ons de gelegenheid gegeven om uitgebreid te kijken naar alle data van de voorbije drie races. We concludeerden dat ons updatepakket inderdaad de verwachte winst opleverde qua aero-punten. Het had echter als bijwerking dat de auto lastiger te besturen was. We hebben hard gewerkt in de fabriek en we brengen in Boedapest een evolutie van de vloer. Volgens ons krijgen de rijders daarmee een auto waarmee zij optimaal kunnen presteren. Dit seizoen knokken we om honderdsten van een seconde. Charles en Carlos moeten vertrouwen hebben in hun auto om de best mogelijke prestaties in de race neer te kunnen zetten, maar nog belangrijker in de kwalificatie wanneer ze de limieten moeten opzoeken. Ik heb er vertrouwen in dat we met dit pakket weer vooraan mee kunnen doen.”

Het optimisme over de vloer is goed nieuws voor beide Ferrari-coureurs. Zij vreesden een zwaar seizoen zolang het team het probleem niet kon verhelpen. In Silverstone zei Sainz: “We hebben min of meer dezelfde auto als in Imola. Sindsdien heeft iedereen verbeteringen doorgevoerd, waarschijnlijk ter waarde van zo’n twee tienden, en wij hebben een stap terug moeten zetten. We hebben twee of drie maanden verloren, dus we hebben recentelijk zeker niet de juiste beslissingen genomen.”