Eerste Ferrari van Schumacher te koop aangeboden

Michael Schumacher maakte zijn F1-debuut bij Jordan en pakte vervolgens zijn eerste wereldtitels in dienst van Benetton. Bij Ferrari zou hij nadien uitgroeien tot één van de allergrootste coureurs aller tijden. Na het behalen van zijn tweede titel met Benetton stapte de Duitser eind 1995 over naar het iconische merk uit Maranello.

De 412 T2, overigens ook de laatste Grand Prix-winnende auto met een V12-motor, speelde daar een bijzondere rol in. Na afloop van Schumachers laatste seizoen bij Benetton testte hij op 16 november 1995 namelijk met deze wagen op het testcircuit van Fiorano. Daar proefde hij voor het eerst van het zou zijn om in het rood te racen, zijn eerste meters in Italiaanse dienst dus. De test werd breed uitgemeten in de media en vijf dagen later vertrok Schumacher met dezelfde auto naar het Portugese Estoril voor een tweede test.

De auto die nu te koop is, heeft nog steeds het authentieke chassis dat Schumacher destijds gebruikte. Dit wordt bevestigd door bijbehorende testpapieren, die met de Ferrari Classiche Certified 412 T2 worden meegeleverd. Girardo & Co. zal de wagen binnenkort veilen en derhalve aan een nieuwe eigenaar helpen. Geïnteresseerden moeten daarvoor waarschijnlijk wel zeer diep in de buidel tasten, de startprijs is voorlopig enkel op aanvraag beschikbaar.

