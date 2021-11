Ferrari in 2022 zonder titelsponsor Mission Winnow?

Het Ferrari F1-team onderhandelt al enkele maanden met Philip Morris International over een nieuwe deal voor de komende seizoenen. Het huidige contract loopt eind dit jaar af. PMI is een van de langst dienende partners van de Scuderia en is momenteel met het Mission Winnow-programma de titelsponsor van het team. De logo’s voor het initiatief rondom een tabaksvrije toekomst verschenen in de Grand Prix van Japan 2018 voor het eerst op de wagens. Bij de start van het daaropvolgende seizoen verscheen de naam ook in de officiële titel van het Formule 1-team.

De logo’s van Mission Winnow stonden sindsdien niet bij alle Grands Prix op de scharlakenrode bolides. PMI wilde geen regels voor tabaksreclame overtreden en nam in bepaalde landen het zekere voor het onzekere. In 2020 reed Ferrari zelfs het gehele seizoen zonder de branding, dit jaar verscheen een nieuw, groen logo op de wagens. Later in het seizoen verdween de merknaam weer bij diverse races.

Er gingen geruchten dat PMI door de onzekerheid zou besluiten om de Formule 1 vaarwel te zeggen, maar volgens Ferrari is de kans aanwezig dat het bedrijf betrokken blijft. Op de vraag in hoeverre Mission Winnow volgend jaar aanblijft als titelsponsor en met logo’s op de wagens, antwoordde Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto: “We zijn nog altijd in gesprek met PMI. Het is zeer aannemelijk dat PMI blijft, misschien niet als titelsponsor. Laten we afwachten. Het hangt af van wat je bedoelt met Mission Winnow, op de auto of niet. Je had het over stickers, we bespreken momenteel de rechten. Het wordt aangekondigd zodra we er klaar voor zijn.”