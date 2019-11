Ferrari pleit voor motorisch budgetplafond in Formule 1

Ferrari besloot tijdens de cruciale stemming van het FIA World Motor Sport Council geen gebruik te maken van haar vetorecht, dat als het zwaard van Damocles boven de ellenlange onderhandelingen hing. Eind goed al goed zou je zeggen, maar dat is te kort door de bocht. Ferrari wil namelijk nog steeds niet te hard van stapel lopen en weigert alle voorstellen in het openbaar te omarmen. Ja op hoofdlijnen gaat het de goede kant op, maar is er nog altijd veel werk aan de winkel.

"Het is waar dat wij voor de plannen hebben gestemd en ons veto dus niet hebben gebruikt. Over het algemeen zijn we dan ook best tevreden met de dingen die zijn voorgesteld", spreekt CEO Louis Camilleri tijdens de prestatie van Ferrari's derde kwartaalcijfers. Toch vertelt die tevredenheid lang niet het hele verhaal, Ferrari wil namelijk meer progressie zien voor 2021. "Wat er vlak voor het afgelopen weekend is aangekondigd, is echt pas het begin van een heel proces. De plannen staan allemaal nog in de kinderschoenen, dus de FIA, Formule 1 en teams hebben gezamenlijk nog veel werk te verrichten."

Alhoewel de huidige plannen nog niet eens zijn uitgewerkt, komt Ferrari alvast met een nieuw voorstel. Net als sommige andere teams pleit de Scuderia voor een extra budgetplafond op motorisch vlak. Motoren vallen momenteel, net als onder meer de salarissen van coureurs, buiten de geplande kostenrestrictie. "Het budgetplafond slaat maar op bepaalde aspecten van de auto. Het beste voorbeeld hiervan is dat de motoren niet onder het voorgestelde budgetplafond vallen. Wij zouden graag zien dat er in de toekomst ook een budgetplafond op motorisch vlak komt."

Een ander financieel twistpunt bestaat uit een herverdeling van de inkomsten, waarbij grote teams iets zouden moeten inleveren ten faveure van mindere goden. Dergelijke afspraken maken, net als een hervormde besluitstructuur, onderdeel uit van het Concorde Agreement. Over de vernieuwing van dit verdrag is trouwens nog geen overeenstemming bereikt en de drie topteams lijken ook niet zonder slag of stoot bereid om (naar schatting) tien miljoen dollar naar concurrenten te zien vloeien. Ferrari hoopt vooral dat de Formule 1 als geheel meer inkomsten genereert en zo alle teams kan helpen. “Als de Formule 1 interessanter wordt en nieuwe fans aantrekt, zullen er in het algemeen meer inkomsten worden gegenereerd. Dat komt alle teams ten goede, inclusief Ferrari.”

