In de eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 hadden de bolides van Red Bull Racing en Ferrari verschillende karakteristieken. Ferrari presteerde beter in de langzamere bochten en bij het accelereren, terwijl Red Bull de overhand had qua topsnelheid en in de snelle bochten. Desondanks kwamen beide teams tot vergelijkbare rondetijden. In de loop van het seizoen hebben de twee topteams echter diverse upgrades geïntroduceerd, waarmee men een antwoord hoopte te vinden op de sterke punten van de concurrent. Het gevolg: qua karakteristieken lijken de RB18 en de F1-75 steeds meer op elkaar. Zo was de topsnelheid van Ferrari in Oostenrijk vrijwel gelijk aan die van Red Bull.

Een belangrijke rol in het uitgummen van dat verschil is de introductie van een nieuwe achtervleugel, stelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Na een vraag van Motorsport.com zegt hij dat vooral het snelheidsverschil met een geopend DRS-systeem een stuk kleiner is geworden. "Qua topsnelheid hadden we zonder twijfel een nadeel ten opzichte van Red Bull, vooral in de DRS-zones. We hebben hard gewerkt aan de kracht van ons DRS-systeem met de nieuwe achtervleugel die we in Canada bij Charles geïntroduceerd hebben. Sinds Groot-Brittannië zit die vleugel op beide auto's", vertelt Binotto. "Met die nieuwe achtervleugel denk ik dat we het snelheidsverschil hebben teruggebracht. Ik denk dat zij nog een voordeeltje hebben, maar dat is heel klein of zelfs verwaarloosbaar."

Ferrari heeft vooral gewerkt aan het verminderen van de luchtweerstand van de achtervleugel, zonder dat daarbij downforce verloren ging. Zodoende is dat niet ten koste gegaan van de relatief lage bandenslijtage die de Scuderia dit jaar meestal laat zien. Binotto denkt echter dat Carlos Sainz en Charles Leclerc vooral kunnen profiteren van een gripvoordeel. "In de snelle bochten zitten we heel dicht bij elkaar. Dan kan je alleen in de langzame bochten het verschil maken. Ik denk dat wij in Oostenrijk snel waren. Niet alleen vanwege de auto, maar ook omdat onze coureurs een fantastisch weekend afwerkten qua balans van de auto, de afstelling en het begrijpen en managen van de banden."

Voordat Ferrari met de aangepaste achtervleugel kwam, leek Red Bull vooral een voordeel te hebben op circuits waar een gemiddelde hoeveelheid downforce nodig is. Dat verschil werd onder meer duidelijk in Miami, waar de topsnelheid van de RB18 superieur was. Claudio Albertini, race operations manager bij Ferrari, stelt dat dit de ogen van Ferrari geopend heeft. "Met ontwikkelingen realiseer je je soms dingen terwijl je aan het racen bent", verklaart hij. "Je kan zien hoe je ervoor staat ten opzichte van andere teams en waar je je kan verbeteren. We konden zien dat er qua topsnelheid ruimte voor verbetering was en daarom hebben we de efficiëntie aangepakt."