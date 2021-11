Alonso: “Zou niet bedroefd zijn als er geen zeges meer komen”

Na twee seizoenen afwezigheid maakte tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso dit jaar zijn rentree in de koningsklasse van de autosport. De Spanjaard besloot het nog eens te proberen met Alpine, het team waarmee hij in 2005 en 2006 de wereldtitel pakte, toen het nog opereerde onder de naam Renault. Alonso’s beste resultaat sinds zijn terugkeer in de Formule 1, is een vierde plaats in de Grand Prix van Hongarije, die na een spectaculair raceverloop gewonnen werd door zijn teamgenoot Esteban Ocon.

Onder normale omstandigheden is een weekend echter geslaagd voor Alpine wanneer het met beide wagens in de punten weet te finishen, iets wat vijf races geleden voor het laatst gebeurde. Laurent Rossi, de algemeen directeur van Alpine, deelde vorige maand mee dat het team in 2024 in staat moet zijn om consistent voor de podiumplaatsen mee te vechten. Daarmee zou het dus nog wel even kunnen duren voordat Alpine een auto heeft waarmee het op snelheid de concurrentie kan kloppen. En mogelijk komt dat moment voor de inmiddels 40-jarige Alonso te laat.

“Het is natuurlijk moeilijk te zeggen waar ik in 2024 of 2025 zal zijn”, laat hij weten op een vraag van Motorsport.com. “Mijn idee voor nu is om nog een paar jaar te blijven racen. Maar ik weet nog niet of 2024 of 2025 ook nog onder die paar jaar zullen vallen of niet. De tijd zal het leren. Daarnaast zijn er ook geen garanties dat als je een bepaald moment aanwijst waarop je wil kunnen winnen in de Formule 1, het ook zo gaat gebeuren. Hopelijk slagen we er iets eerder in en kunnen we vanaf volgend jaar al competitief zijn. Met de nieuwe reglementen kan er van alles gebeuren. We hopen dat we voor een goede verrassing kunnen zorgen in 2022.”

”En mocht ik zonder nieuwe overwinningen de Formule 1 verlaten, dan zou ik nog steeds heel erg blij en heel erg trots zijn", vervolgt Alonso, die momenteel 32 Grand Prix-zeges op zijn naam palmares heeft staan. ”Ik prijs mezelf erg gelukkig dat ik de mogelijk heb gehad om races te winnen in de Formule 1 en twee wereldtitels te veroveren, en daarnaast een titel te pakken in het WEC en twee keer de 24 uur van Le Mans te winnen. Zo zijn er heel veel zaken waar ik erg trots op ben dat ik ze bereikt heb. Dus als ik niet de mogelijkheid krijg om nog eens te winnen in de Formule 1, dan zal ik niet bedroefd zijn. Dan zal ik me nog steeds zeer bevoorrechten voelen.”

Gevraagd of zijn eerste jaar terug in de Formule 1 tot dusver naar verwachting is verlopen, antwoordt hij: “Volgens mij wel. Toen ik terugkeerde in de Formule 1 was dat ook meer met het oog op de nieuwe reglementen. Door de pandemie waren die met een jaar uitgesteld. Maar voor mijn gevoel is het nog steeds goed geweest om in 2021 terug te komen in de Formule 1, aangezien ik nu de tijd heb gehad om op snelheid te komen en me gedegen te voorbereiden.” De eerste races verliepen nog moeizaam. “Ik was niet helemaal tevreden over mijn prestaties in de eerste vier of vijf races. Ik scoorde geen punten en had geen vertrouwen in de auto. Het duurde allemaal iets langer dan ik verwacht had. Maar na vijf of zes races zat ik een stuk comfortabeler in de auto en eindigde ik een behoorlijk aantal races op rij in de punten. Om qua consistentie en rijden op dat niveau te zitten is prima, wanneer je bezig bent om je zo goed mogelijk voor te bereiden op 2022.”