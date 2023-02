Fernando Alonso besloot na het Formule 1-seizoen 2018 de koningsklasse vaarwel te zeggen. Hij reed in de jaren daarna in het World Endurance Championship (WEC), de Indy 500 en de Dakar Rally. Toch bleef F1 kriebelen en maakte de Spanjaard begin 2021 bij Alpine zijn rentree. Het was voor Alonso de derde keer in Enstone - eerder reed hij twee periodes bij Renault. Na een stroef jaar in 2021 geraakte Alonso vorig seizoen op stoom. De man uit Oviedo reed vaak sterke Grands Prix, al zorgde malheur vaak voor tegenslag. Hierdoor liep Alonso een hoop WK-punten mis. Vanaf dit jaar vervolgt hij zijn F1-loopbaan bij Aston Martin, dat vorig jaar zevende werd in het constructeurskampioenschap. Het wordt zijn vijfde werkgever in de hoogste categorie.

Sportief gezien neemt Alonso een stap terug, maar Lawrence Stroll en de zijnen hebben de coureur overtuigd met het langetermijnproject. Hierdoor blijft Alonso nog wel een aantal jaren actief in F1. De inmiddels 41-jarige coureur zegt dat hij er niet voor was gegaan als hij niet meer op de toppen van zijn kunnen had kunnen presteren of als hij niet overtuigd was van het project. "Ik was niet doorgegaan als ik niet in onze kansen geloofde", zegt Alonso. "Of het nou gaat om een of tien procent: ik ga door zolang ik geloof dat we een kans hebben. Het is onrealistisch te verwachten dat Aston Martin in 2023 het gat al kan dichten. Het is zaak om sterke een basis te leggen en beter werk te leveren dan de mensen om ons heen. Het is een competitieve omgeving. Om kampioen te worden, moet je iets speciaals leveren. Ik ben daar vanuit mijn kant klaar voor en ik verwacht hetzelfde van het team."

Alonso vervangt viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en heeft een meerjarig contract bij de Britse renstal. Hij wil zeker nog twee of drie jaar door, maar weet nog niet hoe hij het daarna allemaal gaat aanpakken. "Ik bekijk het dan denk ik per jaar", vervolgt hij. "In 2021 was ik niet op mijn best. Als dat een paar seizoenen zo gaat en ik niet blij ben met wat ik doe, dan stop ik misschien, ook al lijk ik voor buitenstaanders goed te presteren. Op 2022 was ik bijvoorbeeld heel trots. Ik ga dus door, los van de resultaten komend seizoen. Ik weet wat ik het team kan geven, dus sowieso twee of drie jaar." Op de vraag wat Alonso dan kan bijdragen aan de wederopbouw van Aston Martin, antwoordt hij: "Waar ik denk ik het verschil kan maken, is op cruciale momenten in de races. Ik heb de ervaring en kan qua strategie meedenken of beslissingen nemen. Het gaat niet alleen om hoe je rijdt - we hebben allemaal genoeg talent om hard te gaan - het gaat meer om hoe je in je hoofd bepaalde zaken beheerst."