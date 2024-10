Komst Newey heeft mogelijk invloed op F1-toekomst Alonso

Aston Martin heeft met de komst van Adrian Newey in 2025 zijn ambities meer kracht bijgezet. De topontwerper komt over van Red Bull Racing, waar hij tot nu toe zeven auto's heeft ontworpen die een coureurskampioenschap wonnen en de RB20 kan dit jaar de achtste worden. Bij Aston Martin hoopt men uiteraard dat de Brit dezelfde impact kan hebben. Fernando Alonso is in ieder geval blij met de komst van Newey, met wie hij altijd al heeft willen werken. Door de komst van Newey is Alonso ook gaan nadenken over hoe lang hij nog door wil in F1. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar niet over nagedacht heb", zegt Alonso op de website van Aston Martin. "Adrian komt er in maart bij en zal zijn tijd toewijden aan [de auto van] 2026, dus laten we zien hoe ik me eind 2026 voel en of ik door kan gaan. Dat zal een besluit zijn dat we samen nemen als een team, met Lawrence [Stroll, teameigenaar] en Adrian."

Alonso geniet nu al van het vooruitzicht dat hij in 2026 in een door Newey ontworpen F1-auto zal rijden, voor het eerst in zijn lange carrière. "Dat is heel speciaal, ook omdat je zo veel van mensen van het kaliber Newey kan leren. Het geeft ontzettend veel voldoening", oordeelt de 43-jarige Spanjaard. In het interview onthult Alonso dat hij al voor de bevestiging van de komst van Newey contact had opgezocht met de Brit. "Ik hoopte dat Adrian zich bij ons zou voegen toen hij besloot te stoppen bij zijn vorige team", verklaart de tweevoudig F1-kampioen. "Je droomt ervan dat het een mogelijkheid kan zijn. Er waren wat geruchten dat hij naar andere teams zou gaan en ik vroeg Lawrence, Martin Whitmarsh en andere mensen binnen het team of we contact hadden opgenomen met Adrian."

"Uiteindelijk heb ik zelfs contact met hem opgenomen", vervolgt Alonso. "Ik heb zijn telefoonnummer en sms'te hem: 'Wat een verrassing. Als je ooit denkt dat je een nieuwe uitdaging wil, zou ik graag een keer met je willen werken.' Toen kwam ik erachter dat Adrian en Lawrence contact hadden. Lawrence hield me op de hoogte van de onderhandelingen. Toen Adrian besloot om hiernaartoe te komen, was ik ontzettend blij maar ook ontzettend trots - trots dat hij met ons wilde werken en dat hij in ons project geloofde."

Dromen van nieuwe F1-zege

Door de komst van Newey begint er ook steeds meer geloof te komen bij Alonso dat Aston Martin binnen afzienbare tijd voor zeges kan gaan. "De zege is dichterbij met Adrian erbij dan zonder hem, dat staat buiten kijf. Hij heeft een ongelooflijk palmares in de Formule 1", stelt Alonso. "Ik ben me bewust van mijn situatie en ik hoop dat ik er kan zijn om in die snelle auto te rijden die Adrian produceert, maar als deze er niet op tijd komt om mee te rijden, zal ik er nog steeds van genieten omdat ik nog steeds deel uitmaak van het team en van deze opwindende reis met Aston Martin."

Alonso geeft toe dat hij nu ook meer denkt aan een 33ste F1-zege. Zijn laatste F1-zege stamt van 2013, toen hij de Grand Prix van Spanje wist te winnen. "Het zou veel betekenen. Nog een Formule 1-race winnen na al die jaren zou een echte statement zijn: geef nooit op, vecht altijd voor je dromen, volg je passie en doe wat jij wil doen." Voor Alonso zelf zou die 33ste zege veel betekenen, maar het zou volgens hem dus ook van grote waarde kunnen zijn voor de sport. "Het zou veel kunnen betekenen voor jonge coureurs: als zij een periode zonder succes doormaken, maakt dat niet uit. Wat belangrijk is, is dat je doet wat je graag doet. Als je blijft proberen om op je allerbest te presteren, je blijft verbeteren, er hard voor blijft werken en als je op het juiste moment op de juiste plaats bent, kan dat succes er komen."