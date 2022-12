Alonso ziet verschil in filosofieën Alpine en Aston Martin

In de afgelopen twee seizoenen kwam Fernando Alonso uit voor het team van Alpine in de Formule 1. Na een sabbatical van twee jaar keerde de Spanjaard in 2021 terug bij het team uit Enstone, waarmee hij in 2005 en 2006 de wereldtitel pakte in de koningsklasse. Hij en Alpine boekten de nodige progressie in 2022. Na een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap in 2021, werd het Franse merk dit jaar vierde. Toch maakte Alonso na de GP van Hongarije bekend het team te verlaten. Volgend jaar vervangt de tweevoudig wereldkampioen uit Oviedo Sebastian Vettel bij het team van Aston Martin.

Bij de Pirelli-bandentest, die zoals bekend de dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi werd georganiseerd, maakte Alonso alvast zijn eerste meters zijn nieuwe team. Hij merkte meteen dat er grote verschillen zijn tussen de wagens van Alpine en Aston Martin. “Het is compleet anders, omdat ik denk dat de filosofieën over hoe ze de auto's ontwerpen, en hoe ze de wagens afstellen erg verschillend zijn”, zei Alonso nadien tegen onder meer Motorsport.com. "Het was mooi om die verschillen alvast een beetje te voelen. Nu moeten we proberen te begrijpen wat de beste manier is om de mindere punten aan te pakken. Maar goed: volgend jaar is de Aston Martin-auto eigenlijk weer nieuw op alle punten, dus het heeft niet echt zin om dingen van de 2022-auto te ontwikkelen. Het gaat er voor mij meer om hoe dingen werken en om de verschillen alvast te zien.”

Op de vraag of Alonso tijdens zijn eerste kennismaking met de Aston Martin wel meteen een auto met potentie voelde, reageert hij: “Ik was eerlijk gezegd blij verrast met alles. Maar zoals gezegd lijkt de auto waarmee ik in Abu Dhabi reed niet eens een beetje op wat we volgend jaar gaan krijgen. Die dag was dus niet zozeer om vertrouwen te putten voor 2023, want van wat ik hoor, is het niet zo dat we voortborduren op de auto van afgelopen jaar. Het is wel zo dat Aston Martin sterk is geëindigd in 2022. Sebastian kwalificeerde zich in Abu Dhabi voor mij, aan het eind zat er geen groot verschil meer tussen Alpine en Aston Martin. Ik voelde dat eigenlijk ook, ik voelde een zeer competitieve auto. Beide Aston Martins eindigden in de punten, dus het was sowieso een goede wagen.”