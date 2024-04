Waarom Alonso nu anders denkt over F1-samenwerking met Honda

De vorige keer dat Fernando Alonso met Honda-motoren moest rijden, liep uit op een ramp. McLaren-Honda presteerde ondermaats en Alonso beklaagde zich regelmatig over de performance en betrouwbaarheid van de Japanse krachtbron. McLaren besloot om in 2018 over te stappen op Renault-motoren, maar dat was meteen het laatste seizoen van Alonso bij het team. Nu Alonso zijn handtekening heeft gezet onder een contract waarmee hij tot en met 2026 doorgaat, wordt hij bij Aston Martin herenigd met Honda - vanaf 2026 de exclusieve motorleverancier van dat team.

Hoewel de vorige samenwerking dus zeer stroef verliep, benadrukt Alonso dat Honda nu juist een motivatie voor hem was om te blijven. "Een reden voor mijn besluit om bij Aston Martin te blijven is dat zij in 2026 op Honda overstappen", legt Alonso uit. "Dat was echt heel belangrijk voor mij." De tweevoudig F1-kampioen is tegenwoordig een stuk positiever over het Japanse bedrijf, wetende wat het de afgelopen jaren heeft bereikt met Red Bull Racing. "Honda is een fabrikant met zo veel succes in de Formule 1 en motorsport, het is een bedrijf waar ik altijd respect voor heb gehad."

"Het werkte niet voor ons bij McLaren, in de jaren dat ze net in de sport waren gekomen", vervolgt Alonso. "Maar kort daarna hebben ze alle problemen opgelost en op dit moment domineren zij de sport. Ik denk dat ze een zeer sterke basis voor 2026 zullen hebben, maar ze hebben in Sakura ook de capaciteit om iets heel moois te bouwen", doelt hij op de Honda-fabriek. Na de ervaring met McLaren-Honda en de IndyCar krijgen we weer een kans om samen te werken. Dat is voor mij een waar genoegen."

Met zijn contractverlenging sluit Alonso de deur voor Mercedes en Red Bull Racing, teams waarmee de 42-jarige F1-coureur in verband gebracht werd na de aankondiging dat Lewis Hamilton in 2025 naar Ferrari verkast. Bovendien kan Alonso door zijn nieuwe contract nog zeker het eerste jaar van de nieuwe motorformule ervaren. Daarbij heeft hij dus vol ingezet op Honda. "We gaan in 2026 het onbekende tegemoet wat betreft de regels, maar als ik één [project] moet kiezen, dan kies ik voor ons project en onze krachtbron. Allereerst omdat zij de sport domineren. Zij leveren een zeer sterke motor aan Red Bull en RB. Ten tweede vanwege de nieuwe brandstoffen en nieuwe regels. Zij zullen alle middelen tot hun beschikking hebben om te slagen", besluit de kampioen van 2005 en 2006.