Podium uit zicht voor Alonso: Negende worden is maximum

Na een ijzersterke seizoenstart waar Fernando Alonso in tien races zes podiumplekken haalde, is Aston Martin de laatste F1-races niet meer te vinden op het podium. De teams van Mercedes, Ferrari en McLaren zijn de Britten voorbijgestreefd en het dominante Red Bull is voor hen compleet uit zicht. Ook tijdens de Hongaarse Grand Prix kon Aston Martin niet meedoen voor de bovenste plekken. Alonso kwam als negende over de streep, één plekje voor teamgenoot Lance Stroll. Daarmee werd Aston Martin het vijfde team van het hele veld.

"Ja, ik denk dat het inderdaad zo is", antwoordde Alonso op de vraag of plek negen het maximale is. "We waren niet snel genoeg om de teams voor ons aan te vallen en achter ons werden we niet echt bedreigd. Dus drie punten, negende en tiende, was het maximum. De laatste twee races hadden we moeite met onze pace. In Silverstone heeft de safety car ons geholpen aan de zevende plek, wat een betere plaats was dan onze pace was. In Silverstone en hier [Hungaroring] past de negende plek bij onze snelheid. Dus inderdaad staan we achter Mercedes, Red Bull, Ferrari en McLaren. Dat zagen we al in de kwalificatie en nu ook in de race."

De 41-jarige coureur was verrast dat de pikorde niet veranderde ten opzichte van de Britse GP, terwijl beide circuits een compleet ander karakter hebben: "We dachten dat we in Silverstone moeite hadden en dat we er in Hongarije beter voor zouden staan. Dat was niet het geval. Nu gaan we alles analyseren en ervoor zorgen dat we in Spa sterk terugkomen. We moeten veel dingen gaan begrijpen. Het is onze taak om beter te begrijpen wat onze auto ten opzichte van het begin van het jaar doet, hoeveel updates wij mee hebben genomen ten opzichte van de concurrenten en hoe de nieuwe banden werken. Dat moet iedereen doen, maar wij willen dat beter dan de rest doen."

Steeds andere concurrenten achter zich

De afgelopen races zat er steeds een ander team het dichtst achter Aston Martin. Dat vindt de tweevoudig wereldkampioen opvallend: "In Oostenrijk was het Nico Hülkenberg met zijn Haas in de kwalificatie die verraste. In Silverstone was Williams verrassend snel. Hier in Hongarije was Alfa Romeo snel, wat voor ons allemaal verrassend was. In de race balanceerde alles weer uit en finishten de topteams weer vooraan. Wij zijn de achterste van de topteams. We proberen net als alle andere teams steeds nieuwe dingen te introduceren, we wachten niet tot het einde van het seizoen. Soms maken de updates de auto beter, soms wordt het slechter. Hopelijk is de volgende stap voor ons de betere."

Tijdens de Hongaarse race gingen de gedachten van Alonso al naar Spa: "Op een gegeven moment was alles in de race redelijk stabiel en gingen we cruisend naar het einde. Ik dacht eraan hoe graag we daar naar Spa willen en dat het een heel andere baan is. Hopelijk kunnen we ons daar revancheren."