Alonso ziet Aston Martin als F1-team 'van de toekomst' na komst Newey

Aston Martin heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het Formule 1-team in de hoop binnen afzienbare tijd om de F1-titels te kunnen strijden. Naast een volledig nieuwe campus in Silverstone, inclusief een windtunnel waardoor het niet meer van Mercedes afhankelijk is, heeft teameigenaar Lawrence Stroll nu een nog grotere slag geslagen door topontwerper Adrian Newey aan te nemen. De 65-jarige Brit komt per 1 maart 2025 over van Red Bull Racing, waar hij veel successen heeft behaald met zijn ontwerpen.



Newey heeft vaker aangegeven dat hij het jammer vindt dat hij nog nooit met een coureur als Fernando Alonso heeft gewerkt, maar vanaf 2025 zal het er toch van komen. Alonso is wel enthousiast over de komst van de topontwerper. "We racen al jaren tegen elkaar. Ik zou zeggen dat hij een inspiratiebron was en dat komt door het talent en de auto's van Adrian", zegt Alonso. "Ik denk dat we allemaal als coureurs, engineers en teams beter zijn geworden en de lat hoger moesten leggen dankzij hem, als we in staat wilden zijn om te strijden. Dit is een ongelofelijke dag voor het team."

Naast lof voor Newey heeft Alonso ook alleen maar positieve woorden over voor teameigenaar Stroll. "Lawrence' visie krijgt vorm met dit gebouw [de campus], met Adrian, met Honda, Aramco, de nieuwe windtunnel... Dus dit is absoluut het team van de toekomst", meent de tweevoudig F1-kampioen. "Het is op professioneel vlak een ongelofelijke kans om samen te werken met Adrian en om deze groene kleur te blijven dragen, waar ik erg trots op ben. Maar het is ook op persoonlijk vlak een geweldige mogelijkheid om met deze mensen te werken van wie je veel kunt leren. Ik had het er een paar weken geleden nog over met Lance [Stroll], deze ongelofelijke kans die we hebben om met Lawrence samen te werken, net als met iedereen binnen Aston Martin. We leren absoluut veel op de baan en naast de baan. Dat hoort bij onze groei", aldus Alonso.