Alonso legt zich neer bij mislopen unieke prestatie in autosport

Met twee zeges in de Formule 1 Grand Prix van Monaco en twee zeges in de 24 uur van Le Mans ontbreekt nog maar één overwinning op het palmares van Fernando Alonso in de jacht op de befaamde Triple Crown: de Indy 500. De Spaanse coureur heeft drie keer geprobeerd voor de zege te gaan, maar kwam eenmaal niet verder dan de kwalificatie en zag een kans op de zege in 2017 in rook opgaan. In 2021 keerde Alonso weer terug in de Formule 1, waardoor die pogingen in de Indy 500 afnamen.

Gevraagd bij een sponsorevenement of hij nog steeds van plan is om voor die Triple Crown te gaan, antwoordt Alonso: "Op dit moment niet. Er is iets heel aantrekkelijks genaamd de Triple Crown, waarbij je de Grand Prix van Monaco, 24 uur van Le Mans en de Indy 500 moet winnen. Ik heb de Indy 500 drie keer geprobeerd en ben er niet in geslaagd [om te winnen]. Het is het enige wat nog mist. Maar op dit moment is dat ook niet mijn plan."

Alonso, die dit jaar zijn handtekening zette onder een nieuw contract bij Aston Martin waardoor hij tot en met 2026 zeker is van zijn F1-zitje, benadrukt dat hij nu enkel gefocust is op de Formule 1. Daar heeft hij nog altijd ambitieuze doelen te verwezenlijken. "In de komende twee of drie jaar wil ik mijn derde wereldtitel behalen", geeft Alonso aan. "Dat is mijn voornaamste en enige prioriteit op dit moment. Ik denk dat het daarna, omdat ik dan 45 of 46 ben, een klein beetje te veel van het goede wordt om me te wijden aan de Indy 500 en de hoeveelheid dingen die ik opnieuw zou moet leren. Dat is hoe ik het nu zie. Ik kan het niet met 100 procent zekerheid zeggen, maar het zou wel eens te veel kunnen zijn."

Daarnaast heeft Alonso naar eigen zeggen ook nog 'andere doelen' in het leven. "Ik denk dat mijn volgende grote uitdaging de Dakar Rally zal zijn", legt hij uit. "Als ik Dakar kan winnen, denk ik dat het voor mij persoonlijk een enorme beloning zal zijn. Ik kan al winnen in de Formule 1, in de langeafstandsracerij, in Le Mans en in Daytona. Als ik ook nog in de rally kan winnen, zou dat voor mij als coureur veel betekenen."