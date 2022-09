Alonso zesde in F1 Zandvoort: "Voelde als 70 kwalificatierondjes"

Fernando Alonso geraakte zaterdag niet door Q2 vanwege verkeer en startte als dertiende. Al in zijn eerste stint in de race pakte de Spanjaard diverse plaatsen. Alpine besloot als eerste team naar de harde compound te switchen en in de slotfase naar de softs. Het hielp Alonso om verder naar voren te komen. Bij de finish hield hij Lando Norris achter zich en eindigde zevende. Door de tijdstraf van Carlos Sainz schoof de Alpine-coureur op naar de zesde stek.

"Dit was goed. Het waren zeventig kwalificatieronden. Ik heb op geen enkel moment rustig aan kunnen doen", legt Alonso na de race uit. "De start was prima. Ik verloor wel plaatsen in de eerste bocht. Ik moest hard vechten om dat te herstellen. Vervolgens kozen we voor de harde band en moest ik hard pushen om die stint te laten werken. Toen we aan het einde dachten dat we met een relatief verse band nog rustig aan konden doen, kwam de safety car. Vervolgens was ik de laatste twaalf rondjes weer volop in gevecht. Het was een zeer veeleisende race."

Alonso kwam op een bepaald moment dicht in de buurt van Sainz en Red Bull-coureur Sergio Perez. Hij moest echter wel oppassen dat de mannen achter hem geen kans kregen. "Het was een sterke Grand Prix", vervolgt de man uit Oviedo. "Net als in Spa kreeg ik ook in Zandvoort een plek cadeau van Ferrari. We schuiven dus altijd nog een positie op." De simulaties van Alpine voorafgaand aan de race hadden aangegeven dat P9 het maximale zou worden. De zesde plek was dan ook zeer welkom in de strijd met McLaren in het constructeurskampioenschap. Momenteel staat Alpine 24 punten voor op de mannen uit Woking.

Esteban Ocon finishte als negende. De Fransman reed naar eigen zeggen te lang door op de softs in de eerste stint. Hij bleef zes rondjes langer buiten dan zijn Spaanse teamgenoot, die de undercut liet werken. "We verloren in het begin acht of negen seconden door langer door te gaan op de zachtste band", aldus Ocon, die als twaalfde aan de race begon. "Daar verloren we de race. Het is jammer, maar we hebben ons goed hersteld van onze startplekken. We hebben punten gescoord. Het is een prima prestatie, maar er was uiteindelijk meer mogelijk. Ik had de zesde plek kunnen scoren, dat is waar we op Monza op gaan jagen."

Video: Alonso tevreden na afloop van Nederlandse Grand Prix