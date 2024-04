Aston Martin gaf in eerste instantie alleen Lance Stroll de nieuwe updates aan de AMR24 op vrijdag, zodat het team de data tussen hem en Fernando Alonso kon vergelijken. Het team besloot om Alonso voor de rest van het weekend ook van de upgrade - onder meer een aangepaste sidepod en vloer - te voorzien. Dat heeft goed uitgepakt, want Alonso snelde in de kwalificatie naar de vijfde tijd. Gevraagd of de update ook echt een upgrade te noemen is, antwoordt Alonso: "Dat denk ik wel! Het is altijd lastig om zoiets helemaal zeker te weten. Het team is nu alles aan het analyseren. Ik denk dat we vanavond wel de data hebben om het te bevestigen en de vooruitgang te kwantificeren, maar het voelde allemaal goed in de kwalificatie."

Alonso geeft toe dat het 'een beetje onverwacht' was dat hij 'zo competitief' was. "Ik was slechts een paar honderdsten van een seconde verwijderd van Ferrari", doelt hij op Carlos Sainz. "[Charles] Leclerc staat achter ons, [Oscar] Piastri en Mercedes staan ook achter ons. Een halfjaar geleden waren we hier nog anderhalve seconde langzamer dan de poletijd. Nu is dat slechts vier tienden, dus we gaan absoluut de goede kant op."

De kwalificatie leverde weer een felle strijd op met enkele verrassingen. Zo gingen Valtteri Bottas en Esteban Ocon door naar Q2 door een late run. "Maar in de race zie je het echte gezicht van de auto's", benadrukt Alonso. "Dat is iets waar we een klein beetje mee stoeien. We zijn op zaterdag heel competitief, op zondag niet zo. Onze ware snelheid is de snelheid op zondag. Op zaterdag maskeer je misschien een deel van die problemen door de grip die de banden bieden. Het zit dus heel dicht bij elkaar." Alonso kijkt daarom al uit naar bepaalde circuits. "Monaco en andere circuits waar de kwalificatie allesbepalend is, zullen interessant worden. We zullen dan wat verrassingen zien."

Terugval in race

Zondag zullen de banden een belangrijke rol spelen. Sommige coureurs beschikken voor de race over meerdere nieuwe mediumbanden, anderen weer over meerdere nieuwe harde banden. Alonso verwacht echter niet dat er veel verschil zal zitten tussen de compounds. "Wij denken van niet. De banden zouden best vergelijkbaar kunnen zijn. Er zit wel een marge op de levensduur van de banden, maar ik denk niet dat het een sleutelrol gaat spelen. Ik denk dat de ware snelheid van de auto's de sleutelrol gaat spelen. Ik denk dat Red Bull morgen een groter voordeel zal hebben."

Zelf weet Alonso niet zo zeker wat hij van de race moet verwachten, wetende dat zijn AMR24 op zondag juist wat aan snelheid inboet. "Als ik kijk naar de eerste drie races, dan waren we op zaterdag erg sterk maar op zondag niet. Misschien staan we dus niet helemaal waar we horen te staan, met deze top-vijf. Als ik dus ingehaald word door Oscar en de twee Mercedessen, dan zou dat normaal zijn. Dan vallen we terug tot onze positie. We zullen zien wat we kunnen doen. Ik laat het over me heen komen in de race. Ik ben ontzettend trots op de prestatie van vandaag. Morgen is weer een nieuwe dag."