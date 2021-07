Fernando Alonso is vandaag 40 jaar geworden. Te oud voor Formule 1?

Een korte blik op de sociale media van de huidige generatie coureurs laat zien dat zij (vooral buiten het seizoen) flink wat tijd met hun persoonlijke trainers in het krachthonk doorbrengen. Formule 1 is behalve een sport van durf, talent en stuurkunst, ook een sport waarin de atleten moeten beschikken over een ongekend uithoudingsvermogen, fysieke kracht en katachtige reflexen.

Eigenschappen die er – op z'n zachtst gezegd – niet beter op worden naarmate je ouder wordt. Het is dan ook de vraag of veertigplussers als Fernando Alonso en Kimi Raikkonen (41) nog wel iets te zoeken hebben in de Formule 1. Zo lang ze hun lichaam en geest goed verzorgen is daar niets mis mee, bovendien is een zekere ervaring en geslepenheid natuurlijk ook wat waard.

Vooral vroeger waren vooral die laatste factoren doorslaggevend. Formule 1 was minder een sport die (hoewel er geen stuurbekrachtiging was) draaide om fysiek, maar meer om karakter, kunde en moed. Coureurs als Nigel Mansell en Graham Hill werden op hun 39ste nog wereldkampioen, terwijl een van de grootste coureurs aller tijden zelfs al een heel 'autosportleven' achter zich had toen hij zich voor het eerst mocht kronen tot wereldkampioen in de Formule 1.

Juan Manuel Fangio (geboren in 1911) was al voor de Tweede Wereldoorlog een succesvol coureur, maar vooral actief op zijn eigen continent Zuid-Amerika. Pas in de jaren vijftig kwam hij naar Europa. In 1954 werd hij voor het eerst wereldkampioen. Hij was toen 40 jaar, 4 maanden en 4 dagen oud. Zijn vijfde en laatste F1-titel won hij in 1957 op 46-jarige leeftijd. Er is dus nog hoop voor Fernando Alonso. En trouwens: Feliz cumpleaños!

'Oudste' wereldtitels in de Formule 1:

Coureur Leeftijd Jaar Juan Manuel Fangio 46 jaar, 11 maanden en 1 dag 1957 (5de titel) Juan Manuel Fangio 45 jaar, 2 maanden en 9 dagen 1956 (4de titel) Juan Manuel Fangio 44 jaar en 22 dagen 1955 (3de titel) Giuseppe Farina 43 jaar, 10 maanden en 4 dagen 1950 (enige titel) Juan Manuel Fangio 43 jaar, 1 maand en 29 dagen 1954 (2de titel) Jack Brabham 40 jaar, 5 maanden en 2 dagen 1966 (3de titel) Juan Manuel Fangio 40 jaar, 4 maanden en 4 dagen 1951 (1ste titel) Graham Hill 39 jaar, 8 maanden en 19 dagen 1968 (2de titel) Nigel Mansell 39 jaar en 8 dagen 1992 (enige titel) Alain Prost 38 jaar, 7 maanden en 2 dagen 1993 (4de titel)