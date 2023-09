Alonso ziet Williams en Ferrari in F1 Italië voor podium vechten

Fernando Alonso verrichtte uitstekend werk door tweede te worden in de Grand Prix van Nederland. De Spanjaard verwacht echter niet dat de AMR23 zo goed bij het circuit van Monza past, aangezien het in Italië met name draait om topsnelheid en weinig downforce. De Aston Martin-coureur zegt dat op basis van data is geconcludeerd dat Ferrari en Williams de grootste tegenstanders zullen worden. "Zij gaan snel zijn", legt Alonso aan onder meer Motorsport.com uit. "Williams heeft al het hele jaar een goede topsnelheid. Ferrari is, net als in Canada, snel op lange rechte stukken, in korte bochten en in chicanes. Die twee teams gaan ons waarschijnlijk het vuur aan de schenen leggen. Het is goed mogelijk dat zij voor het podium gaan vechten."

Door zijn podium in Zandvoort kwam Alonso na vier races zonder een finish in de top-drie weer op het ereschavot. De laatste keer dat de man uit Oviedo dat mocht, was in Montreal. Aston Martin verklaarde onlangs dat de dip een bijeffect was van de nieuwe upgrades, maar de 42-jarige coureur zegt zelf dat er nog steeds geen fatsoenlijke verklaring voor de terugval is.

Op de vraag waarom hij worstelde in onder meer Oostenrijk en België, antwoordt Alonso. "Ik weet het niet. Soms heb je bij de start van het weekend al door dat de auto niet goed reageert. Je voelt je dan niet comfortabel in bochten en voelt dat er geen klik is met de auto. Vervolgens voer je wijzigingen door aan de afstelling. Op een bepaald vlak wordt het dan beter, terwijl het op een ander vlak weer minder wordt. Je balanceert op een dun lijntje, maar blij ben je nooit. Het gebeurde met name in de maand juli vrij vaak. Het kan aan de performance van de auto liggen, aan het pakket waar we op dat moment mee reden. Er waren verschillende gedachten over de problemen, maar een duidelijke verklaring was er niet."

Met zijn tweede plek in Zandvoort, is Alonso wel weer ingelopen op Sergio Perez in de WK-stand. De Red Bull-coureur reed sowieso al achter de Spanjaard in Nederland, maar kukelde door een tijdstraf van het podium en verloor daar meteen punten mee. Het gat tussen dat tweetal is nu 33 punten.