Alonso wil nog twee à drie jaar door in F1, wat moet Piastri?

De inmiddels 40-jarige Fernando Alonso werkt dit jaar het tweede seizoen na zijn naar zijn F1-rentree af. De man uit Oviedo wilde in 2021 terugkeren onder het nieuwe reglement, maar besloot ook in te stappen toen die regels een jaar werden uitgesteld. Alonso koos in eerste instantie voor een tweejarige verbintenis, die aan het eind van 2022 afloopt, al hoeft dat nog niet het einde van zijn Formule 1-carrière te betekenen. Sterker nog: Alonso ziet zichzelf nog enkele jaren doorgaan.

Gevraagd of hij geen druk voelt om plaats te maken voor bijvoorbeeld Oscar Piastri, laat Alonso weten. "Nee, en als ik 25 was geweest, dan hadden we hier helemaal niet over gesproken. Leeftijd is slechts een getal en mensen proberen altijd ruimte te maken voor jonge talenten. Maar uiteindelijk draait het in deze wereld allemaal om prestaties. Vorig jaar heb ik het best goed gedaan en ben ik ook nog net voor Esteban geëindigd", refereert hij aan zijn vijftien jaar jongere teamgenoot.

"Zoals ik al eerder zei, voel ik me nog steeds competitief, snel en gemotiveerd." Die motivatie was na de perikelen bij McLaren enige tijd weg. Alonso besloot zich op het veroveren van de triple crown en zelfs de Dakar Rally te richten, maar wil tegenwoordig niets liever dan zegevieren in de koningsklasse met Alpine. Hij wil zijn rentree tot een succes maken, maar beseft dat er onder het nieuwe reglement meer tijd nodig is om met Alpine voor eremetaal te gaan. Langer doorgaan is het devies en precies dat is Alonso van plan. "Ik denk dat ik nog wel een paar jaar in F1 blijf racen, twee à drie jaar." Alonso is dan 43 en aan het eind van 2025 zelfs 44. "Maar nogmaals: leeftijd is een getal, het gaat om prestaties."

Moet Piastri zijn heil elders zoeken?

Mocht Alonso doorgaan, dan blijft Piastri in de wachtkamer zitten. De Australiër wist de F4-, F3- en F2-titels steevast in zijn eerste jaar te pakken en wordt beschouwd als groot talent, maar heeft nog geen zitje op het hoogste niveau te pakken. Dit jaar zit hij op de reservebank, met het idee om volgend jaar in te stappen. Maar wat is het toekomstperspectief bij Alpine als Alonso blijft en het contract van Esteban Ocon doorloopt tot en met 2024? "Als Piastri dan nog bij Alpine zit, is dat goed. Maar als hij dan bij een ander team zit, is dat ook goed", reageert Alonso. Hij geeft ermee aan dat Piastri ook bij een andere formaties een zitje kan bemachtigen zolang hijzelf nog doorgaat. Alpine zal de banden met de 21-jarige Aussie overigens niet helemaal willen doorsnijden, aangezien Piastri na het Alonso-tijdperk wel van groot belang kan zijn voor de Franse equipe.

Dat laatste bevestigt teambaas Otmar Szafnauer vanuit Melbourne: "Het is geweldig dat Fernando door wil en wij hebben inderdaad ook Oscar in de gelederen. Oscar is een buitengewoon talent en iemand die erg goed voorbereid is. Hij is ook erg hongerig. Als de mogelijkheid zich voordoet om in een Formule 1-auto te stappen, dan zullen wij hem die kans niet ontnemen. Later dit jaar zal hij ook al enkele vrije trainingen voor ons afwerken." Doordat Szafnauer zegt 'wij zullen hem die kans niet ontnemen' lijkt de weg vrij om in 2023 op huurbasis bij een ander F1-team in te stappen. Voelt Alpine in dat opzicht al druk om een zitje voor Piastri te bemachtigen? "Nee, het is nu nog maar april. Dat silly season zal pas rond juli losbarsten en dan begint er ook pas druk te ontstaan."