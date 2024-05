Alonso wil gesprek met FIA: "Zeker zijn dat nationaliteit geen rol speelt"

Fernando Alonso voorspelde al dat er geen straf zou komen voor Lewis Hamilton, die een aandeel had in de startcrash met Lando Norris in de sprintrace in Miami. De Brit kreeg inderdaad geen straf omdat de stewards constateerden dat er al contact was tussen Alonso en Lance Stroll en dus niet één coureur als schuldige konden aanwijzen. Voor Alonso was dat echter reden genoeg om te stellen dat Hamilton geen straf zou krijgen 'omdat hij niet Spaans' is.

Ondanks de uitleg van de stewards heeft Alonso een sterk vermoeden dat nationaliteit een rol speelt in de besluitvorming van de stewards. "Ik heb het gevoel dat nationaliteit ertoe doet", zegt Alonso na de kwalificatie. "En ik zal er met Mohammed [Ben Sulayem, FIA-president], met de FIA, over spreken. Ik wil er zeker van zijn dat er niks verkeerd is met mijn nationaliteit, of dat wat dan ook van invloed kan zijn op een beslissing... Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de toekomstige generatie van Spaanse coureurs. Zij moeten beschermd worden."

Zelf kon Alonso zich bovendien niet helemaal vinden in de uitleg van de stewards. Zij wezen dus geen schuldige aan omdat niet één de voornaamste veroorzaker was, maar de 42-jarige coureur ziet het anders. "Ik moest het gat openen, want Hamilton kwam aan de binnenkant en had geen controle over zijn auto. Als ik dat zou doen, dan zou ik zeker een straf hebben gekregen", meent hij.

Hoewel Nico Hülkenberg niet zozeer Alonso's mening deelt dat nationaliteiten een rol spelen bij de besluitvorming, vindt de Haas F1-coureur het opvallend dat Hamilton geen straf kreeg voor het incident. "Ik was heel verrast dat er geen consequentie was, want hij heeft drie auto's uitgeschakeld in de [sprint]race vanmorgen. Soms worden er vreemde beslissingen genomen", aldus de Duitser tegenover Sky Sports.

Sinds de Grand Prix van China is Alonso behoorlijk kritisch op de besluitvorming van de stewards. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden en - nog pijnlijker - drie strafpunten op zijn licentie. Daardoor kwam hij in drie races tijd op zes strafpunten te staan, waarmee hij grote stappen zette naar de limiet van twaalf. Dan volgt een schorsing van één race. Aston Martin heeft wel een recht op herziening aangevraagd, een zaak die zich in Miami heeft aangediend maar waar nog geen besluit is genomen.