Het Formule 1-team van Aston Martin begon voortvarend aan 2023. Fernando Alonso was de naaste belager van het oppermachtige Red Bull Racing en er werd gedroomd van een tweede plek bij de constructeurs. Toch lukte het de formatie uit Silverstone niet om de sterke start vast te houden en men zakte in de loop van het seizoen steeds verder weg. Met name op het gebied van updates sloeg de Britse renstal regelmatig de plank mis.

Pas aan het einde van het seizoen was Aston Martin weer wat verder naar voren in het veld te vinden. Gevraagd naar zijn vertrouwen in het ontwikkelingsplan van zijn team voor 2024 verklaart Alonso dat hij er zeker van is dat het er dit jaar beter voor staat. "Anders had ik de afgelopen twee maanden niet kunnen slapen! Ik denk dat we heel wat geprobeerd en veranderd hebben om zo de problemen die we met de auto hebben te begrijpen. We hebben het ontwikkelingstraject voor dit jaar al uitgedacht", legt de geroutineerde coureur uit. "Ik denk dat we heel wat dingen door hebben. Met de auto van dit jaar willen we de zwakke punten in de ontwikkeling van vorig jaar verbeteren. We hadden het een paar keer fout en dat zagen we te laat. Die kennis en lessen kunnen we hopelijk meenemen naar de ontwikkeling van de 2024-auto."

Fernando Alonso denkt dat met de AMR24 Aston Martin komend seizoen een stap gaat zetten. "We hebben een goede stap gezet deze winter. De stap is misschien niet zo groot als vorig jaar, maar de basis van toen was slecht. Dit jaar was de basis een stuk sterker", aldus de 42-jarige Spanjaard. Wel heeft hij nog een lijstje aan verbeterpunten. "Ik vind het fijner om iets meer downforce te hebben, zeker in de hogesnelheidsbochten. Dat was vorig jaar een van onze zwakste plekken en ik hoop dat we dat dit jaar kunnen verbeteren. Ook de topsnelheid was niet goed, we moesten op de rechte stukken vaak vechten. We stonden ook vaak onderaan de lijst met de topsnelheden. We proberen dit jaar wat efficiënter en daarmee ook wat sneller op de rechte stukken te zijn."

Alonso heeft woensdag voor het eerst serieus kennis kunnen maken met de AMR24 tijdens de eerste dag van de wintertest in Bahrein. De 42-jarige coureur heeft in de ochtendsessie 77 ronden afgelegd met 1.33.385 als snelste tijd. Daarmee vond hij zijn naam aan het einde van de dag terug op de achtste positie, ruim twee seconden achter snelste man Max Verstappen. Teamgenoot Lance Stroll nam 's middags het stuur over en belandde na 54 ronden op de zesde positie.