Formule 1 GP van Las Vegas
Fernando Alonso: “We kunnen niet competitief zijn met de power unit die we hebben”
Alonso wijst op het motortekort van Aston Martin, maar benadrukt dat Honda ernaar streeft de situatie te verbeteren
Benjamin Vinel
Bewerkt: 25 nov 2026, 09:35
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Fernando Alonso stelt dat Honda “heel ver achter” de concurrentie in de Formule 1 ligt en dat Aston Martin met de Japanse motor daarom “niet competitief kan zijn”, al spreekt hij wel hoop uit voor de toekomst.
Sinds de F1 is overgestapt op power units met 47% elektrische energie, komt de nieuwe aandrijflijn van Honda tekort op het gebied van vermogen en betrouwbaarheid. De ADUO-upgrade die de fabrikant tijdens de Grand Prix van Nederland introduceerde, leverde meer pk’s op, maar ging ten koste van de rijdbaarheid. Dat was vanaf het begin al een probleem, met wat Alonso omschreef als “willekeurige terugschakelingen”.
Lance Stroll viel in Brazilië voor de 13e keer dit seizoen uit, ditmaal door een ERS-probleem. De situatie is zo nijpend dat Honda de bijna dubbele finish in Las Vegas, Alonso viel voor de laatste ronde uit, als bemoedigend zag, ondanks dat de groene auto’s aan het einde van de race alleen de Cadillac van Valtteri Bottas voorbleven.
De snelle lay-out hielp niet, want Honda komt nog altijd duidelijk vermogen tekort. De AMR26 was in de kwalificatie 33 km/u langzamer dan de snelste auto, terwijl het tekort op rechte stukken in de race 27 km/u bedroeg.
“Aan de motorkant liggen we heel ver achter en met de power unit die we hebben, kunnen we niet competitief zijn”, gaf Alonso toe op de website van Aston Martin.
“Er zijn circuits zoals Las Vegas waar we alleen al op de rechte stukken meer dan twee seconden per ronde verliezen, en de betrouwbaarheid is nog niet waar die moet zijn. Niemand is blij met hoe het aan de PU-kant gaat, maar we weten dat Honda hard werkt om de situatie te verbeteren.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Als ik zie hoeveel werk er achter de schermen wordt verzet en hoeveel inzet er is, geeft me dat vertrouwen voor volgend jaar.”
Aan de chassiskant was er wel vooruitgang. Daardoor kon Alonso als negende finishen op het bochtige circuit van Zandvoort en als achtste in de natte omstandigheden op Sepang, twee situaties waarin het vermogensverlies minder zwaar woog.
“De chassisupgrade van Boedapest moest een bepaalde rondetijd opleveren, en die rondetijd kwam er ook”, zei Alonso. “We waren competitief in Boedapest en hebben punten gescoord in Zandvoort en Maleisië.
“Met maar één grote update aan het chassis dit seizoen zitten we in de middenmoot. Dat geeft me vertrouwen dat we weten welke richting we op moeten, en het geloof dat het slechts een kwestie van tijd is voordat we een heel goede auto hebben.”
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