Donderdag maakte Aston Martin een einde aan de geruchten over de toekomst van Fernando Alonso door aan te kondigen dat hij een nieuw meerjarig contract heeft getekend. De tweevoudig wereldkampioen blijft daardoor in ieder geval tot en met 2026 voor de renstal uit Silverstone uitkomen. Voor Alonso zelf voelde het als een logisch besluit om zijn loopbaan voort te zetten en dat bij zijn huidige werkgever trouw te blijven. "Het voelt alsof het een natuurlijk beslissing was om te blijven racen en het was heel makkelijk om dat met Aston Martin te blijven doen", verklaarde hij in een persconferentie kort na de bevestiging van zijn contractverlenging.

Het contract van Alonso bij Aston Martin zou eind 2024 aflopen en het was onduidelijk wat hij daarna van plan was. Enerzijds werd hij in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing en Mercedes, maar anderzijds was het ook niet uitgesloten dat hij in 2025 helemaal niet op de F1-grid zou staan. "Ik had een paar races, een paar weken nodig om voor mezelf na te gaan of ik mezelf nog enkele jaren kon toewijden aan de Formule 1, omdat de kalenders gewoon iets intenser zijn geworden. Dat geldt ook voor de auto's en de commitments", gaf Alonso een inkijkje in zijn denkproces. "Mijn liefde voor F1 en mijn liefde voor Aston Martin zijn niet veranderd, maar ik had deze tijd nodig om bij mezelf te rade te gaan en een beslissing te nemen. De Formule 1 slurpt al je tijd en energie op, je moet eigenlijk alles opgeven om te blijven racen. Ik wilde gewoon nagaan of ik daartoe bereid was."

Na de Grand Prix van Australië hakte Alonso de knoop door om nog enkele jaren aan zijn loopbaan vast te plakken. Hij is toen meteen om tafel gegaan met Aston Martin, ook als blijk van loyaliteit richting het team. "Het was niet zo lastig, ik denk dat we allebei hetzelfde wilden. Ik wilde voor Aston Martin blijven racen, Aston Martin wilde mij in het zitje houden. Dus als twee partijen iets willen, dan bereik je op een gegeven moment overeenstemming", verklaarde de 42-jarige coureur uit Oviedo.

"Het is ontzettend spannend om te blijven racen en om dat met dit team te doen, waar ik me thuis voel. Het was ook een gevoel van loyaliteit dat ik wilde uitdrukken richting het team. Anderhalf jaar geleden zijn we samen begonnen en we hebben zoveel bereikt, waarvan sommige dingen ongekend zijn in F1 door dat in zo'n kort tijdsbestek te bereiken. Het voelde alsof dit pas het begin van de reis was. Het kon nog niet het einde zijn voor mij en Aston Martin. Ik ben heel, heel blij en opgewonden."