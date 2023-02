De 41-jarige Spanjaard deelde donderdag op de eerste dag van de F1-test in Bahrein de AMR23 met ontwikkelingscoureur Felipe Drugovich, die als invaller voor Lance Stroll in actie komt. Drugovich blijft vrijdag aan de kant als Fernando Alonso de volledige dag voor zijn rekening neemt. De Spanjaard kwam donderdag na de lunch in actie, al verloor hij vroeg in de sessie wat tijd vanwege problemen met de vloer.

Stroll moet de F1-test in Bahrein missen vanwege een val met zijn fiets tijdens een training in Malaga. Hij brak daarbij zijn pols. Bronnen hebben inmiddels aan Motorsport.com bevestigd dat Stroll in Barcelona een operatie ondergaan heeft om de breuk sneller te herstellen. Aston Martin is de voorbije dagen niet scheutig geweest met het delen van informatie over de blessure van Stroll, teambaas Mike Krack noemde ‘privacy’ als belangrijkste reden. Het team weet nog niet of Stroll fit genoeg zal zijn om mee te doen aan de GP van Bahrein.

Mogelijk keert Drugovich zaterdag terug in de AMR23, laat het team weten. Men vindt het waardevol dat de jongeling meters kan maken met de nieuwe F1-wagen van het team uit Silverstone. Aston-reserve Stoffel Vandoorne is dit weekend niet aanwezig in Bahrein vanwege zijn verplichtingen in de Formule E. Geruchten dat een eenmalige comeback van Sebastian Vettel in de maak is, zijn naar het rijk der fabelen verwezen.

Alonso noteerde donderdag de tweede tijd namens het team van Aston Martin. “Ik ben tevreden met de eerste dag, in totaal hebben we honderd ronden gereden", laat de 41-jarige coureur optekenen. "Dat is – ondanks dat we wat kleine probleempjes hadden – een hele goede start. We zijn nog aan het experimenteren, elke ronde die we kunnen rijden is belangrijk. Daar leren we van. De eerste stappen van dit process zijn altijd intrigerend en daar geniet ik van. We gebruiken de informatie die we verzameld hebben om morgen beter te worden.”