Alonso: Vrijdag in Jeddah wordt verkapte testdag voor F1-teams

De wintertest werd in februari gehouden op het circuit van Sakhir, een week later werd op datzelfde circuit ook de openingswedstrijd verreden. De Formule 1 ging voorheen meestal ook nog een paar dagen testen op de baan bij Barcelona, maar dat zat er dit jaar niet in. Door de unieke opzet van het Bahrain International Circuit en het zeer ruwe asfalt kregen de teams een aardige eerste indruk van de prestaties van de nieuwe auto’s, maar volgens routinier Fernando Alonso leven er bij de teams nog veel vragen over wat hun auto doet op een circuit waar het asfalt minder van de banden vraagt. Daar komen ze dit weekend achter, als de Formule 1 terugkeert in Jeddah.

“We staan voor een flinke uitdaging. We zullen moeten zien hoe de auto hier in Jeddah en in Melbourne loopt”, zegt Alonso, die het seizoen opperbest begon met een podium, in de aanloop naar het raceweekend in Saudi-Arabië. “Tijdens de afgelopen winters hebben we getest in Barcelona en Bahrein, waardoor je twee referentiepunten had. Nu hebben we alleen getest en geracet in Bahrein. Ik durf wel te stellen dat het voor veel F1-teams een test wordt op vrijdag. Dat zal voor ons ook het geval zijn. We moeten de auto leren kennen op een nieuw circuit en ontdekken hoe de auto hier loopt.”

Nog sleutelwerk bij Aston Martin

Alonso zegt dat het team van Aston Martin nog druk bezig is om de voorbereidingen op een raceweekend te verbeteren. Een groot deel hiervan zit in de simulator en het op één lijn krijgen van reserverijders Stoffel Vandoorne en Felipe Drugovich met de racerijders.

“We zijn de wijze waarop we naar de races toewerken aan het finetunen”, laat Alonso hierover weten. “Het gaat dan om hoe we vergaderen, de timing waarop we bepaalde dingen doen, hoe we ons presenteren en het focussen op de belangrijke zaken met je engineers en het team dat over de performance gaat. Maar ook wat we aan voorbereiding doen in de simulator. We hebben Stoffel en Felipe in de simulator en proberen hen op dezelfde lijn te krijgen. Het is heel makkelijk om op dit vlak het spoor bijster te raken, zeker als de rijders in de sim om andere dingen vragen dan de coureurs op het circuit. Daar hebben we aan gewerkt en ik ben blij met wat we bereikt hebben. Het gaat goed, maar het is nog vroeg en er zijn veel nieuwe mensen in het team gekomen. Dus er zit nog meer aan te komen.”