Na een sterk optreden in Silverstone van Aston Martin Racing hoopt het Britse Formule 1-team op de Hungaroring ook goed voor de dag te komen. Op vrijdag was het resultaat echter niet om over naar huis te schrijven. Fernando Alonso stond op P10, achter onder andere Kevin Magnussen in de Haas en Alexander Albon in de Williams. Toch is Alonso opgetogen over wat hij vrijdag in zijn AMR24 kon laten zien.

"Het is altijd leuk om hier weer terug te zijn. Dit is echt een uniek circuit. Er is geen moment waar je even kan rusten, want de ene bocht komt na de andere", vertelt de man uit Oviedo na de twee oefensessies. "Het was heel warm vandaag. Dat was voor de monteurs, de mensen op de tribunes en voor de media ook zwaar. Over het algemeen was het een goede dag. We moeten nog wel wat dingen leren over de auto en het een en ander analyseren, maar dit was een goede vrijdag."

De hitte maakte het voor de coureurs in de cockpit lastig om goed te rijden. Dat is ook wat Alonso ziet, die zich vooral zorgen maakt over het managen van de banden. "We houden die moeilijk langere tijd goed. De degradatie met deze temperaturen en dit soort circuits is vrij hoog", vertelt de routinier. "Het kan wel eens extreem worden, dus we moeten het goed in de gaten houden."

Blik op punten

Voor Alonso en Aston Martin is het belangrijk om punten te scoren, want RB en Haas naderen stukje bij beetje in het constructeurskampioenschap. Of de formatie uit Silverstone mee kan doen in het gevecht om een plek in de top-tien weet Alonso nog niet. "Het gaat dicht bij elkaar zitten. Er gaan een of twee tienden tussen ongeveer tien auto's zitten. Wij willen aan de voorkant van dat rijtje staan", legt hij uit. "We moeten alles perfect doen en uitvoeren op zaterdag. Zondag is het namelijk lastig om in te halen, dus de kwalificatie gaat belangrijk zijn."

