Ronde na ronde voelde Fernando Alonso op Interlagos de hete adem van Sergio Perez. De Red Bull-coureur leek zich telkens op te lijnen voor een inhaalactie, maar met nog twee ronden te gaan sloeg de Mexicaan pas echt toe. Alonso kon aanhaken om net binnen DRS-afstand te blijven om hem vervolgens in bocht 4 weer in te halen. Het werd in de sprint naar de eindstreep, mede door DRS voor Perez, nog spannend, maar met een marge van 53 duizendsten van een seconde mocht de Spanjaard voor het eerst sinds de Grand Prix van Nederland weer mee naar het podium.

"Het voelde als dertig ronden!", glundert Alonso na het behalen van de derde plek in Brazilië, doelend op de druk van Perez die hij rondenlang voelde. "Toen hij me met nog twee ronden te gaan inhaalde, dacht ik: 'Oké, het is voorbij. Het podium zit er niet meer in. Maar hij remde een beetje laat in bocht 1 en toen zei ik tegen mezelf: 'Oké, dit heb ik voor [bocht] vier. Het is een fenomenaal resultaat voor het team. We worstelen al enkele maanden en met name de laatste twee races, waarin we uitvielen." Hij draagt de zwaarbevochten podiumplek daarom ook op aan de hardwerkende teamleden van Aston Martin. "We blijven tot de laatste ronde vechten", moedigt hij ze aan.

Alonso begon van de vierde plaats, achter teamgenoot Lance Stroll. Het was echter geen geweldige start voor beide coureurs, waardoor zij achter Lando Norris en Lewis Hamilton kwamen. Hamilton viel echter hard terug waardoor Alonso zijn kans schoon zag om als derde aan te sluiten, maar kreeg dus bezoek van Perez. Voor Aston Martin is deze derde plaats een grote opsteker, aangezien het team de afgelopen races de weg kwijt leek te zijn. De resultaten schommelden behoorlijk en de snelheid was ver te zoeken - ondanks de geïntroduceerde updates.

"We leren nog steeds over de auto", legt Alonso uit waarom de resultaten zo fluctueren. "Deze auto's zijn aerodynamisch gezien zo complex. We hebben een klein beetje geëxperimenteerd om de juiste richting voor volgend jaar te vinden, zonder te vergeten dat we dit jaar ook nog meedoen. Ik ben dus blij met dit resultaat, op naar Las Vegas."

Dankzij de derde en vijfde plaats pakt Aston Martin 25 punten in Brazilië, waar McLaren met Lando Norris er 19 pakte. Daardoor loopt het team uit Silverstone zes punten in en bedraagt de achterstand in het constructeurskampioenschap nog maar 21 punten. Alonso en Lance Stroll hebben nog twee races om dat gat te overbruggen terwijl Norris en Oscar Piastri er alles aan zullen doen om die vierde plaats in de wacht te slepen.

Video: Het spannende gevecht tussen Alonso en Perez in Brazilië