Alonso voorstander van ingekorte DRS-zones voor F1-race in Miami

Vorige week was er de nodige kritiek op het feit dat de FIA de DRS-zone op het lange rechte stuk van het Baku City Circuit met 100 meter had ingekort. Volgens George Russell, die in het bestuur van de rijdersbond GPDA zit, was dit zonder enige overleg met de coureurs gebeurd. In de aanloop naar de Grand Prix van Miami maakte de FIA wereldkundig dat ook twee van de drie DRS-zones in Miami voor de Grand Prix van 2023 tientallen meters korter zijn gemaakt.

“Ik denk het wel”, antwoordt Fernando Alonso op de vraag of hij het een goede beslissing vindt van de FIA om de twee DRS-zones op het Miami International Autodrome in te korten. “Kennelijk was het vorig jaar hier het gemakkelijkst om in te halen. Volgens mij heeft de FIA daarom de DRS-zones ingekort.”

“Baku behoorde ook tot een van de makkelijkste circuits om in te halen en daarom hadden ze de DRS-zone daar aangepast”, vervolgt de Spanjaard tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik hoorde Lewis zeggen dat de DRS-zone veel te kort was, wat misschien voor hen het geval was met de vele downforce. Voor Red Bull was de DRS-zone juist te lang. Max ging Charles op start-finish al voorbij en liep het gevaar dat hij bij de eerste bocht aan de buitenkant weer werd ingehaald. Dus voor de ene auto was de DRS-zone te lang en voor de andere was die te kort.”

Alonso wijst op het feit dat de DRS-zones worden aangepast op basis van berekeningen die gedaan zijn na de races van vorig jaar. “Baku en Miami staken er bovenuit als het gaat om het aantal inhaalacties en hoe makkelijk het daar was, en om die reden hebben ze de DRS-zones op die circuits aangepast. We zullen zien hoe het dit jaar gaat, het is lastig te voorspellen.”

“Het klopt dat het dit jaar iets moeilijker is om een andere auto te volgen”, moet Alonso de coureurs die vorige week kritisch waren op het besluit van de FIA om de DRS-zone in Baku minder lang te maken, nageven. “Dat is honderd procent waar. Maar zoals ik al zei, is het maar net welke auto je neemt. Bij Red Bull vinden ze dus dat de DRS-zones juist te lang zijn.”