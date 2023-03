Alonso voor Verstappen op openingsdag F1-seizoen 2023, De Vries negentiende

Nadat Sergio Perez het eerste raceweekend van het jaar was begonnen met de snelste tijd in de eerste training, keerden de coureurs om 18.00 uur lokale tijd terug op de baan voor de tweede oefensessie. Lance Stroll, die terug in de auto is nadat hij de testdagen moest missen door een polsblessure, was als eerste op het circuit en tevens de eerste die een tijd op de klokken bracht. Op de medium band kwam hij tot 1.33.624. Het gros van de coureurs was echter op de soft naar buiten gegaan. Nadat Esteban Ocon kort bovenaan had gestaan met 1.32.415, ging Carlos Sainz naar een nieuwe snelste tijd met 1.31.965, alvorens Ferrari-collega Charles Leclerc zichzelf op P1 positioneerde met 1.31.843.

Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez waren net als Stroll op de medium band begonnen. Eerstgenoemde merkte tijdens de eerste training op dat de RB19 anders aanvoelt dan tijdens de testdagen en kwam tijdens de tweede oefensessie met woorden van gelijke strekking. “Ik heb het gevoel dat de auto veel meer aan het rondspringen is dan tijdens het testen”, aldus de Limburger, die na de eerste runs tiende stond in de tijdentabel.

De sessie was bijna halverwege toen het volledige veld een korte run op de soft probeerde. Stroll nam andermaal het voortouw en plantte zijn Aston Martin bovenaan op het tijdenscherm met 1.31.450. De in F1 teruggekeerde Nico Hülkenberg verraste vervolgens door de Haas VF-23 naar een tijd van 1.31.376 te sturen. Perez was intussen ook bezig aan een vliegende ronde en kwam in 1.31.078 over de streep, waarmee grote favoriet Red Bull terug aan kop was in de tijdenlijst. Maar het was niet het team uit Milton Keynes dat de vrijdag in Bahrein bovenaan afsloot. Fernando Alonso kwam met de AMR23 namelijk nog tot 1.30.907. De Spanjaard was daarmee de enige die onder de 1.31 dook. Verstappen bleef daarna namelijk op 1.31.076 steken, waarmee hij zo’n twee tienden langzamer was dan Alonso maar twee duizendsten sneller dan Perez.

Leclerc klokte namens Ferrari de vierde tijd, maar moest op de rode compound bijna een halve seconde toegeven op snelste man Alonso. Hülkenberg was met zijn eerdergenoemde tijd nog vijfde, terwijl Stroll er ook goed bij stond met de zesde tijd, al leek het insturen van de eerste bocht tegen het einde van de training niet zo heel soepel meer te gaan bij de Canadees. Hij duwde met zijn linkerhand tegen de onderkant van het stuur om de Aston Martin door de bocht te loodsen.

De verschillen in de middenmoot waren zoals vooraf voorspeld bijzonder klein. Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lando Norris en Zhou Guanyu reden respectievelijk de zevende, achtste, negende en tiende tijd, maar waren slechts een tiende van een seconde trager dan Stroll. Nyck de Vries had tijdens de tweede training 1.32.605 als beste tijd, waarmee hij fractioneel langzamer was dan AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda maar slechts negentiende was in de tijdentabel. Alleen Williams-coureur Logan Sargeant was langzamer dan De Vries. De Amerikaanse F1-debutant was hekkensluiter met 1.32.749. Het laatste deel van de tweede training stond zoals gewoonlijk in het teken van long runs, waarbij Red Bull een sterkere indruk maakte dan Aston Martin.

De Vries had in de pitstraat nog een momentje met Lando Norris, doordat zijn eerste monteur hem uit de garage wenkte terwijl de McLaren-coureur net aan kwam rijden. De Brit moest in de ankers om een aanvaring met de AlphaTauri-rijder te voorkomen.

Zaterdag om 12.30 uur Nederlandse tijd gaat de actie op de baan verder met de derde vrije training.

Video: Max Verstappen rijdt de tweede tijd tijdens VT2 in Bahrein

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Bahrein: