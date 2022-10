Afgelopen woensdag zou de FIA certificaten uitdelen aan de teams die in 2021 voldaan hebben aan het budgetplafond, waarmee er ook duidelijkheid zou komen over de geruchten dat een paar teams, waaronder Red Bull, zich vorig jaar niet aan de nieuwe financiële regels hebben gehouden. Fernando Alonso was eerder dit jaar meerdere malen erg kritisch op de FIA, maar heeft er alle vertrouwen in dat de federatie juist zal handelen in deze nieuwe Formule 1-saga, en is over het geheel genomen een stuk positiever over de organisatie.

Op de vraag van Motorsport.com hoe het ervoor staat met zijn vertrouwen in de FIA, laat Alonso donderdag weten dat het op dat vlak momenteel wel goed zit. “Zoals ik al een paar keer eerder heb gezegd, heb ik veel vertrouwen in Mohammed [Ben Sulayem, de president van de FIA] en zijn team. Ik denk dat er nog wel een paar dingen zijn die beter kunnen tijdens het raceweekend, als het gaat om consistentie en enkele andere zaken. Maar ze zijn bereid om te leren en te verbeteren. En dat is erg positief vergeleken met hoe het in het verleden was. Als het gaat om dingen die buiten de baan spelen, heb ik de volste vertrouwen in wat ze doen, in wat volgende week de uitkomst zal zijn in het budgetplafondverhaal en in welke richting de sport opgaat voor de toekomst. Ik twijfel helemaal nergens aan.”

'Er moeten consequenties zijn'

Volgens viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel moeten de coureurs er ook wel op vertrouwen dat de FIA goed toeziet op de naleving van de regels. “Een bepaalde mate van vertrouwen moet er wel zijn, anders staat alles in je leven wat met racen te maken heeft op losse schroeven. Als coureur wil je eerlijk behandeld worden, alvorens anderen een mening over je vellen. Je moet erop vertrouwen dat er regels zijn die iedereen dezelfde kansen geven om te winnen. Als je daaraan gaat twijfelen, is het einde zoek”, aldus Vettel, die erkent dat de FIA geen gemakkelijke taak heeft. “Hun werk moet van een zo hoog mogelijk niveau zijn. Als coureurs zetten we soms vraagtekens bij beslissingen die worden genomen. Maar de wil om te leren is er. Het is echter een gecompliceerde sport en het is ook niet altijd zwart of wit.”

Gevraagd hoe de FIA moet omgaan met een team dat vorig jaar het budgetplafond heeft overschreden, antwoordt de coureur van Aston Martin: “De FIA moet ervoor zorgen dat alles in de sport fair verloopt. Als iemand zich niet aan de regels heeft gehouden, dan moeten er consequenties zijn. Het is ingewikkelde materie en ik ben niet de aangewezen persoon om hier wat over te zeggen, maar volgens mij is het ook van belang om het allemaal zo simpel en duidelijk mogelijk te houden. We zullen zien wat er gebeurt.”