Twee jaar lang reed Fernando Alonso voor Alpine toen hij besloot om de overstap te maken naar Aston Martin, waar hij Sebastian Vettel verving. Vanwege de prestaties van het team uit Silverstone leek dat een opmerkelijke stap, maar het bleek uiteindelijk een meesterzet. In de eerste zes races van het seizoen stond Alonso vijf keer op het podium. Bovendien kon hij twee keer de zege ruiken met de tweede plaats. Sinds de Grand Prix van Oostenrijk worstelt het team echter om mee te doen om de podiumplaatsen.

Na de eerste twaalf races van het seizoen staat Alonso nog derde in het kampioenschap, al zit Lewis Hamilton hem op de hielen. Met die derde plaats voldoet de Spanjaard ruim aan de verwachtingen van Aston Martin-teambaas Mike Krack. "Hij heeft mijn verwachtingen overtroffen - en ik had zeer hoge verwachtingen", zegt Krack op de website van Aston Martin. "Het is niet wat hij op de baan doet - dat had ik verwacht - maar de manier waarop hij zich heeft aangepast aan het team. Hij is precies wat we van hem nodig hebben: opbouwend wanneer je opbouwend moet zijn; uitdagend wanneer je uitdagend moet zijn. Zelfs kritisch als dat ons vooruit helpt. Die balans begrijpen is moeilijker dan mensen misschien denken."

Krack haalt aan dat de coureurs in een raceweekend flink onder druk staan en amper rustmomenten hebben. "De coureurs springen uit de auto, zitten vol adrenaline en krijgen vervolgens een microfoon in hun gezicht geduwd. Ze praten met de media, doen de debriefs en het is lastig om het onder dat soort omstandigheden altijd juist te hebben. Dat is moeilijk. Daarom geef ik niet graag interviews direct na een kwalificatie of race. Ik wil even weglopen en mijn gedachten ordenen. Ik benijd de coureurs niet", aldus de Luxemburger.

Waar hij er zelf dus geen fan van is, merkt hij dat Alonso daar allemaal stukken beter mee omgaat. "Fernando is fantastisch in dat soort dingen", stelt Krack. "Wanneer hij iets analyseert is hij altijd positief, nooit een slecht woord: het gaat om wat hij heeft ontdekt, wat hij voelt, wat goed werkte, wat hij als volgende zou willen proberen."

Voor veel van Alonso's fans draait het avontuur bij Aston Martin om één vraag: wanneer pakt hij zijn 33ste Formule 1-zege? Zijn laatste F1-zege dateert van 2013, toen hij namens Ferrari zijn thuisrace in Barcelona won. "Ik ga geen voorspelling doen over zijn 33ste overwinning, maar we zijn ongelooflijk vastbesloten om er alles aan te doen om het te laten gebeuren", besluit Krack.