Het was na de vrije trainingen nog maar de vraag hoe Aston Martin in de kwalificatie uit de verf zou komen. Het team dat de eerste vier raceweekenden zo goed presteerde, stond er plots een stuk slechter voor en leek zelfs te moeten vrezen dat geen van beide auto's Q3 zou bereiken. Lance Stroll toonde aan dat het team dit weekend worstelde door in Q1 al te stranden, maar teamgenoot Fernando Alonso had het op zijn heupen en zette zijn AMR23 strak in Q3.

Zijn eerste rondetijd in die sessie was goed genoeg voor de tweede plek. Deze zou hij ook houden, nadat Charles Leclerc voorkwam dat coureurs zich in de laatste run nog konden verbeteren door een rode vlag te veroorzaken met een crash in bocht 7. Met de tweede startplek heeft Alonso goed zicht op een mooi resultaat, al had hij liever nog die laatste run in Q3 gedaan.

"We hoopten dat het op de tweede ronde zou aankomen", zegt Alonso in gesprek met Sky Sports. "We hadden maar één set nieuwe banden en die hielden we achter de hand voor het einde. Die eerste ronde was dus slechts een banker. Het was genoeg om op de eerste startrij van de grid te komen, dus natuurlijk nemen we daar genoegen mee. Maar het was tricky. Het asfalt biedt veel grip, maar alleen op de ideale lijn. Er is een groot verschil tussen het gripniveau op de racelijn en ernaast. Dit was de grootste uitdaging."

Hoewel dit het moeilijk maakte in de kwalificatie, zou het de tweevoudig kampioen in feite ook moeten kunnen helpen om langer vast te houden aan zijn tweede plek. Toch houdt Alonso er al rekening mee dat het lastig wordt om op het podium te eindigen, ook omdat hij weet dat Max Verstappen zich een weg naar voren zal banen. "Het zal natuurlijk helpen, maar we zullen uiteindelijk eindigen op de plek waar we verdienen te staan. Met het tempo dat we in de races hebben, zouden we normaliter kans maken op het podium. Als er te veel graining is of als we fouten maken, verliezen we de mogelijkheden. Er is ook een dreiging van regen in de race. Er zijn op dit moment dus veel vragen waar we de antwoorden niet op hebben. Maar we zouden sterk moeten zijn."

Net als in Saudi-Arabië rekent Alonso er dus op dat Verstappen het hem lastig zal maken, ook al start de Nederlander van de negende plek. Verstappen moest in Jeddah van de vijftiende plek komen na aandrijfasproblemen in de kwalificatie. Toen gokte Alonso dat Verstappen hem in ronde 25 zou inhalen, en kreeg gelijk. Wanneer verwacht hij de Red Bull nu in zijn spiegels te zien? "Laat me raden... Hij begint vanaf de negende plaats? Ronde 25."

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami 2023