"Een klein beetje teleurgesteld", oordeelt Fernando Alonso, gevraagd naar zijn samenvatting van de eerste seizoenshelft. Aston Martin begon in 2023 zeer sterk, maar wist dat dit jaar niet te herhalen. Het maakte begin dit seizoen nog deel uit van de top-vijf, maar de afgelopen tijd is het team uit Silverstone weggezakt. Het resultaat: Aston Martin kijkt in het teamklassement aan tegen een achterstand van 193 punten op de nummer vier, Mercedes. "We kunnen niet ontkennen dat we streden met Williams, AlphaTauri [Alonso doelt op RB F1] en Alpine", wijst Alonso naar de Grand Prix van België. "Vorig jaar zaten we nog bij de top-vier. Nu zijn zij buiten bereik en verdedigen we ons ten opzichte van de jongens achter ons."

Alonso, die zelf de negende plaats in handen heeft in het coureurskampioenschap, weet dat zijn team nog bergen te verzetten heeft als het in de tweede seizoenshelft weer vooraan wil meedoen. "Zelfs aan het begin van het seizoen stonden we altijd in de top-vijf of top-zes, met name in de kwalificatie. We hebben dus zeker veel werk te doen in de zomerstop en de tweede seizoenshelft. We zullen niet opgeven, maar moeten echt aan de bak."

Formule 1-teams genieten nu van de zomerstop en de deuren van de fabrieken moeten verplicht twee weken gesloten blijven, maar na de zomerstop zullen de teams weer voluit moeten gaan als zij nog het verschil willen maken in het constructeurskampioenschap. Die tweede seizoenshelft staat ook in het teken van belangrijke beslissingen voor de teams: blijft de focus heel lang op het restant van dit seizoen, of gaat de focus vroeg naar het komende seizoen - in de hoop er dan direct beter bij te staan? Alonso verwacht dat Aston Martin binnen die tweede categorie zal vallen. "Er staat niks op de planning [in de zomerstop]. Het is meer dat wij de zwakheden van de auto moeten zien te begrijpen en de onderdelen die we moeten verbeteren [zien aan te wijzen]. Maar ik denk dat al het werk voor 2025 zal zijn, ik verwacht geen grote sprongen meer in 2024."