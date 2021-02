Alonso snapt keuze Ferrari: “Vettel was niet de gehoopte redder”

De laatste wereldtitel van Ferrari bij de coureurs in de Formule 1 dateert alweer van 2007, toen Kimi Raikkonen in zijn eerste seizoen voor de Scuderia meteen de titel behaalde. In 2008 volgde er nog een titel bij de constructeurs, maar sindsdien staat de renstal droog. De komst van Fernando Alonso in 2010 leverde geen wereldtitels op, hoewel de Spanjaard in vijf seizoenen drie keer op de tweede plaats in het kampioenschap eindigde. In 2015 werd hij afgelost door Sebastian Vettel, die door de renstal werd gezien als de verlosser die Ferrari weer aan de wereldtitel zou helpen.

In zes seizoenen bij Ferrari slaagde Vettel er niet in om aan die verwachtingen te voldoen, want er werden geen wereldtitels behaald. Wel eindigde de Duitser in 2017 en 2018 op de tweede positie in het wereldkampioenschap. Daarna brak een lastige periode aan voor de Duitser, die het twee seizoenen lang aflegde ten opzichte van jonge teamgenoot Charles Leclerc en in 2021 vervangen wordt door Carlos Sainz. Dat kwam niet als een verrassing voor Alonso, die bij het Italiaanse radiostation RAI Sports verklaarde waarom: “Na vijf jaar is duidelijk geworden dat Vettel niet de gehoopte redder was voor Ferrari. Ook werd duidelijk dat [Charles] Leclerc meer potentie heeft.”

Hoewel Vettels prestaties in 2020 niet om over naar huis te schrijven waren, lag de schuld daarvan deels ook bij de bolide die Ferrari inzette. Het chassis van de SF1000 voldeed niet geheel aan de verwachtingen, maar dat gold al helemaal voor de krachtbron. Tot overmaat van ramp mocht de aandrijflijn gedurende het seizoen niet ontwikkeld worden, maar in 2021 staat Ferrari met een nieuwe, verbeterde motor aan de start. Naar verluidt moet die een vermogenswinst van 30 tot 40 pk opleveren en dat zorgt voor hoop bij teambaas Mattia Binotto. “Ik denk dat we weer competitief zullen zijn met de motor. We zullen niet langer de slechtste motor van het veld hebben - dat is in ieder geval wat ik opmaak uit de data van de testbanken.”