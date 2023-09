VIDEO: Fernando Alonso verremt zich tijdens F1-race Singapore Het F1-weekend voor Aston Martin is uitgelopen in een enorme deceptie. Tijdens de kwalificatie crashte Lance Stroll zo hard dat hij de race aan zich voorbij moest laten gaan en in de race kwam na een mislukte pitstop Fernando Alonso ook nog eens in kort naast de baan. De Spanjaard kan zijn race wel vervolgen, maar is kansloos voor de punten. Ook zien we Verstappen weer de top-tien in gaan na een inhaalactie op Nico Hülkenberg, dus punten zijn weer in handen.