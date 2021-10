Alonso verontschuldigt zich na aanvaring met Schumacher

Fernando Alonso mocht in Turkije als vijfde vertrekken, wat de beste startplaats van de Spanjaard was sinds de GP van Japan in 2014. Al te lang kon de Alpine-rijder echter niet genieten van de goede uitgangspositie. In de eerste bocht spinde hij na een touché met Pierre Gasly van de baan, om vervolgens in de tweede ronde zelf de Haas van Mick Schumacher in de rondte te duwen. De Spanjaard probeerde iets te enthousiast het nodige terrein goed te maken, wat in de vierde bocht tot een aanvaring leidde.

De botsing met Schumacher leverde Alonso een tijdstraf van vijf seconden op, omdat hij volgens de wedstrijdleiding hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor de aanrijding. Ook kreeg hij twee strafpunten op zijn superlicentie. De race van Alonso eindigde uiteindelijk op een teleurstellende zestiende plaats. Schumacher eindigde ondanks de spin nog voor teamgenoot Nikita Mazepin op de negentiende plek.

“Ik dacht dat ik ernaast zat. Het was een late inhaalpoging, maar daarna raakten we elkaar”, blikt Alonso onder andere tegenover Motorsport.com terug op het incident in de tweede ronde. “Daarna spinde hij helaas en kreeg ik een straf. Ik neem de schuld op me natuurlijk. Het spijt me voor de aanrijding.”

“Het gebeurde natuurlijk alleen maar omdat ik op dat moment veertiende lag. Ik had op dat moment niet op die positie moeten rijden”, sprak de Spanjaard over de eerdere aanrijding met Gasly, die daarvoor ook vijf strafseconden aan zijn broek had gekregen. “Het geluk blijft ons maar ontwijken dit jaar. Volgens mij zijn we het allemaal op aan het sparen voor volgend jaar.”

Schumacher: "Dit soort dingen gebeuren"

Schumacher accepteerde na afloop de excuses van Alonso en toonde zich van zijn coulante kant: “Dit soort dingen gebeuren. Zeker in dat soort bochten, waar er een lange doordraaier ligt alvorens je je voorbereidt op bocht 4, op dat soort punten is het heel makkelijk om de auto ernaast te gooien”, aldus de Haas-coureur. “Deze keer lukte het helaas niet. We moeten er van leren en er een streep onder zeten.”

Al met al kon Schumacher tevreden terugblikken op het Grand Prix-weekend in Turkije. In de race zat het de Duitser niet helemaal mee, maar in de kwalificatie reed hij een keurige veertiende tijd: “We mogen tevreden zijn met onze prestatie. We zaten er vanaf het begin goed bij. Het gat naar de andere auto’s leek kleiner dan gebruikelijk.”

Op de vraag of hij ook zonder aanvaring teruggezakt zou zijn naar de staart van het veld antwoordde Schumacher: “Ik weet niet hoe hard het volgen van andere auto’s mijn banden om zeep zou hebben geholpen. Ik volgde Nikita natuurlijk een tijdje. Ik denk dat ik misschien iets langer door had kunnen rijden en iets sneller zou zijn geweest. Ik weet niet of ik bijvoorbeeld nog met Sebastian [Vettel] had kunnen vechten, maar veel hoger zou ik niet zijn geëindigd.”