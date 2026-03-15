Na twee raceweekenden wacht Aston Martin Racing nog altijd op het bereiken van de finish in een Grand Prix. Er zijn grote problemen met de integratie van de Honda-krachtbron in het chassis van de AMR26, wat stevige trillingen oplevert tijdens het rijden. Bovendien is er vanuit Honda een tekort aan batterijen, waardoor de onderdelen zoveel mogelijk gespaard moeten worden.

Ook in China slaagde het team uit Silverstone er niet in de finish te halen. Lance Stroll viel al na negen ronden uit vanwege een probleem met de batterij. Fernando Alonso kon langer door, maar moest uiteindelijk na 32 ronden opgeven. "Waarschijnlijk had ik de race toch niet kunnen uitrijden", stelt Alonso tegenover onder meer Motorsport.com.

Fernando Alonso gaf na 32 ronden op vanwege een gebrek aan gevoel in handen en voeten door de vibraties van de motor. Foto door: Lars Baron / Getty Images

"Het niveau van de vibraties was vandaag erg hoog. Op een gegeven moment, tussen ronde 20 en 35, had ik moeite om mijn handen en voeten goed te voelen. We lagen een ronde achter en reden laatste. Het had waarschijnlijk weinig zin om door te gaan", verklaart Alonso zijn uitvalbeurt.

De vibraties zijn al sinds de testdagen aanwezig en Aston Martin en Honda werken aan een oplossing, maar in China was die duidelijk nog niet gevonden. "Eerlijk gezegd was het vandaag erger dan in welke andere sessie van het weekend dan ook", zegt Alonso. "Sommige stappen die we hebben gezet waren eigenlijk kunstmatige oplossingen. Bijvoorbeeld door het toerental van de motor te verlagen en dat soort dingen, waardoor alles minder trilt."

"Maar in de race moet je natuurlijk soms toch weer hogere toerentallen gebruiken, bijvoorbeeld bij een inhaalactie of wanneer je energie moet terugwinnen. Na verloop van tijd wordt dat moeilijker en zwaarder."

'Slechtste spektakel'

Bij de start leek alles nog soepel te verlopen voor Alonso. Net als in Australië slaagde hij erin goed weg te komen van zijn startplek en enkele posities te winnen. Op pure snelheid verloor hij later echter weer de aansluiting en viel hij hard terug.

"De starts zijn leuk", bekijkt Alonso het van de positieve kant. "Net als in Australië lijkt de auto heel goed te starten. In de eerste ronde hebben we inderdaad allemaal hetzelfde batterijniveau, namelijk volledig opgeladen. Daarna komen we in wat je bijna een soort batterijkampioenschap kunt noemen, en daarin zijn we niet zo goed als de anderen", doelt hij op de hoeveelheid management die toegepast moet worden om energie op te slaan en in te zetten voor meer vermogen.

Over het feit dat er al vier auto's voor de start van de race waren weggevallen - Lando Norris, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto en Alexander Albon - was Alonso echter niet te spreken, met het oog op de nieuwe regels en motoren. "Vier auto's verschenen niet eens aan de start. Dat is waarschijnlijk het slechtste spektakel dat je kunt hebben", klinkt hij kritisch.

De Formule 1 geniet na het tweeluik van een week rust, waarna de Grand Prix van Japan volgt. Of Aston Martin in het thuisland van Honda een volledige raceafstand kan afwerken? "We zullen zien", blijft Alonso voorzichtig in zijn voorspelling. "Van Australië naar China hadden we natuurlijk maar vijf dagen. De motor was exact dezelfde als in Australië."

"Nu hebben we twee weken, dus we hebben meer tijd nodig op de testbank. We moeten Honda meer tijd geven om de vibraties te begrijpen en te achterhalen waar ze vandaan komen. En waarschijnlijk lossen we ook de isolatie van de batterij op, al had Lance vandaag volgens mij ook een probleem, dus ik weet niet precies wat daar speelde. Maar alles bij elkaar moeten we Honda gewoon meer tijd geven", besluit Alonso.