Alonso ontkracht belang van veelbesproken Abu Dhabi-test

De FIA gaf coureurs die in 2020 niet hebben deelgenomen aan een Formule 1-race toestemming om van start te gaan in de Young Driver Test. Zoals de naam doet vermoeden was deze testsessie oorspronkelijk bedoeld voor rijders met twee of minder GP-starts achter de naam. Renault vroeg - met succes - dispensatie aan voor tweevoudig wereldkampioen Alonso. Dat viel niet in goede aarde bij diverse andere teams. Vervolgens werden ook ervaren coureurs als Robert Kubica (Alfa Romeo) en Sebastien Buemi (Red Bull Racing) bevestigd voor de test.

Alonso voerde eerder al een filmdag uit met de huidige Renault en reed enkele testsessies met een ouderejaars bolide. De Spanjaard stelt dat de aanstaande testdag in Abu Dhabi weinig waarde heeft: “Om eerlijk te zijn is het niet zo belangrijk”, zei Alonso toen Motorsport.com hem vroeg naar de test van deze week. “Ik weet dat er veel media-aandacht voor was. Elke kilometer is belangrijk en het is een welkome test. Maar ik voel me min of meer al klaar na de dagen in de 2018-bolide. Deze test wordt leuk want het is met de race-engineers en monteurs, dus ik kan hen wat beter leren kennen. De test met de 2018-wagen was met een jong team. Op dat vlak wordt het leuk om interactie te hebben met de mensen waar je in de toekomst mee gaat werken. Maar qua gevoel of rijden maakt dit geen verschil van dag en nacht.”

Hoewel de reglementen voor volgend jaar grotendeels gelijk blijven, verwacht de rijder uit Oviedo weinig te kunnen toevoegen: “Je geeft je feedback maar ik weet niet wat dat voor nut heeft met het oog op volgend jaar. Er wordt veel downforce van de wagens af gehaald, en we rijden met andere banden. Ik denk niet dat het impact heeft op volgend jaar. Het gaat dus meer om het wennen aan de jongens, de zitpositie en dat soort zaken.”