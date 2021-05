Alonso’s landgenoot Carlos Sainz evenaarde zondag zijn persoonlijk beste resultaat tijdens de Grand Prix van Monaco. De Madrileen scoorde tevens zijn eerste podium voor Ferrari. Alonso is een groot fan van Sainz. Hij omschreef zijn jongere landgenoot in het verleden als “de beste Spaanse coureur in de autosport” en was blij met zijn podium in Monaco.

“Ik ben heel erg blij voor Carlos”, verklaarde Alonso. “Ik sprak hem op de grid, kort voor het volkslied. Hij was al bezig met het podium, hij mocht als derde starten na de problemen van Charles [Leclerc]. Toen ook [Valtteri] Bottas nog in de problemen kwam, ging het nog beter. Hij is goed aan het kampioenschap begonnen. Hopelijk kan hij binnenkort een race winnen, maar we weten dat het lastig wordt op een normaal circuit. Dit was een kans, hij heeft die kans met beide handen aangepakt. Dat was goed.”

"Prestaties niet op waarde geschat"

Zelf reed Alonso van 2010 tot en met 2014 voor Ferrari, tweemaal kwam hij dicht bij het kampioenschap. Tot op de dag van vandaag is de tweede plaats in de Hongaarse GP van 2014 zijn laatste F1-podium. Alonso dacht terug aan de reacties die hij kreeg als hij zelf op de tweede plaats eindigde met Ferrari. “Ik herinner me dat ik vijf of zes jaar geleden ongeveer negen of tien keer per seizoen op het podium stond. De tweede plaats stelde niets voor, het voelde voor mij tijdens de persconferentie dan als een begrafenis”, zei Alonso. “Mensen vroegen me wanneer ik ging winnen. Nu ik 97 podiums heb denk ik soms dat mijn prestaties van de laatste vijf of zes jaar niet echt op waarde geschat zijn, met de kennis van nu.”