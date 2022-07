Alonso weet in tien minuten genoeg over toekomst bij Alpine F1

Het huidige contract van Fernando Alonso loopt aan het einde van dit seizoen af. Alles wijst erop dat de Spanjaard en het Alpine F1 Team de samenwerking gaan verlengen. De definitieve keuze moet echter nog gemaakt worden. Het Franse fabrieksteam zit namelijk ook in haar maag met toptalent Oscar Piastri, die in 2023 een plekje op de Formule 1-grid moet krijgen. De kans is groot dat de Australiër uitgeleend wordt aan Williams.

Alonso verwacht weinig problemen bij de onderhandelingen over een nieuwe deal met Alpine, zo liet hij in Hongarije weten. De tweevoudig wereldkampioen gaat in de zomerstop om tafel met het management van de renstal. “Ik ben op vakantie en de bazen ook, dus we moeten een videocall beleggen of iets dergelijks. Maar wanneer twee partijen het ergens over eens willen worden, is er maar tien minuten nodig. Als twee partijen dat niet willen, of elkaar bevechten over iets, dan is een van beide kanten niet blij. Dus dan heeft niet meer dan tien minuten nodig.”

Aston Martin een optie voor Alonso?

Alonso wordt ook al genoemd als mogelijke opvolger van Sebastian Vettel bij Aston Martin, maar de rijder uit Oviedo geeft de voorkeur aan een langer verblijf in Franse dienst: “Ik wil graag hier blijven. Maar er zijn twee partijen betrokken en ik zal niemand een pistool op het hoofd zetten. We gaan de onderhandelingen starten. En als we het erover eens zijn, dan duurt dat gesprek zoals gezegd maar tien minuten. Als we ergens over moeten vechten, dan duurt het langer.”

Op de vraag of Aston Martin een optie is, antwoordt Alonso: “Alle teams zijn een optie zolang ze niet twee rijders hebben bevestigd. Maar mijn prioriteit ligt bij Alpine. We werken al twee jaar aan dit project en we worden steeds competitiever. Ik wil hier graag blijven. Er is echter nog niet gesproken, dus alles is nog mogelijk.”