Fernando Alonso riep tijdens en na de Grand Prix van Singapore dat de AMR23 onbestuurbaar was. De Spaanse Formule 1-coureur had de grootste moeite om performance uit de bolide te halen. Pas na de wedstrijd kwam Aston Martin erachter dat Alonso met een beschadigde voorwielophanging had gereden. Deze raakte in de openingsfase los en gedraaid, wat de aerodynamica verstoorde. De tweevoudig wereldkampioen wil in Japan niets kwijt over hoeveel hem dat kostte, maar zegt wel dat dit de reden was van het matige optreden.

"Het hielp zeker niet", zegt de 42-jarige coureur. "We weten hoeveel schade het ons berokkende. We delen dat niet, maar het was aanzienlijk. Ik maak me, gezien de schade, nu minder zorgen over de mindere performance. Dat tempo was niet het 'echte' tempo. Zonder schade hadden we wellicht de leiders kunnen volgen en minder problemen gehad met Alpine en Sergio Perez. Wanneer je niet snel bent, raak je in de problemen." Het kan zijn dat de AMR23 beschadigd raakte door brokstukken van Yuki Tsunoda, die in de eerste ronde een tik kreeg van Red Bull-coureur Perez en uitviel. Alonso onthult echter niet wat er precies is gebeurd: "Dat is privé."

Geen frustraties

Door de problemen eindigde de Spanjaard als vijftiende op het Marina Bay Street Circuit. Een Grand Prix eerder, op Monza, finishte Alonso negende. Ook in Italië had Aston Martin het niet eenvoudig. De resultaten zijn bij lange na niet zo goed als die het Britse F1-team aan het begin van het seizoen liet zien. Toen was het de voornaamste uitdager van Red Bull Racing. Sinds Canada eindigde Alonso nog maar één keer op het podium: in Zandvoort werd hij tweede. Toch stelt de Spanjaard dat er geen frustratie of teleurstelling is over de huidige positie van zijn werkgever.

"Totaal niet", vervolgt hij. "Ik ben juist heel blij met dit project. Ook na lastige races zoals in Monza of Singapore zijn onze nabesprekingen en meetings in de fabriek positief. In die weekenden leer je juist. De stappen die we plannen voor de toekomst, volgend jaar of de komende races zijn groot. Ik zag nooit eerder zoveel ideeën op tafel liggen. De motivatie is om een topteam te worden en wat dat betreft zijn de middelen en vastberadenheid op orde. Ik ben heel blij. We moeten accepteren dat het niveau in F1 hoog ligt. Iedereen heeft geweldige ontwerpers, geweldig personeel en windtunnels. Wij bouwen nu een windtunnel waar we hoge verwachtingen van hebben, maar de meeste grote teams hebben zo'n windtunnel al een paar jaar. We moeten hun capaciteit nivelleren. Op dit moment staan we achter. Dit is ook nodig om met beide beden op de grond te blijven staan."